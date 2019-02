Nessuno si sarebbe aspettato un Paliano così in forma in questa parte di stagione. Sono sette adesso le vittorie di fila della squadra allenata da Russo, che ha rilasciato le seguenti dichiarazioni: "Abbiamo vinto 2-1 sul campo dell'Hermada, nonostante abbiamo giocato in inferiorità numerica dopo soli dieci minuti, sebbene sia stata una decisione arbitrale molto discutibile. Alla fine però abbiamo portato a casa i tre punti, grazie soprattutto a una grande prestazione nei primi 45', dove siamo andati sul doppio vantaggio. Con quest'affermazione, abbiamo conquistato la settima vittoria consecutiva, nessuno se l'aspettava".

Ultimo aggiornamento: 18:41

