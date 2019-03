© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il Paliano continua a volare: con la vittoria di ieri per 1-0 a Casalvieri, la squadra guidata dal tecni o Freancesco Russo ha conquistato il suo tredicesimo risultato utile consecutivo in campionato nella Promozione, girone D, con ben 11 vittorie e due sole pareggi e 35 punti conquistati. E' ora al comando della classifica con la Mistral Gaeta con 50 punti in 25 partite oltre ad aver raggiunto la semifinale di Coppa Italia regionale riservata alle squadre di Promozione. Tra i protagonisti, oltre al bomber Yuri Fazi, finora 32 reti stagionali, anche il difensore Cristian Romaggioli, 30 anni, autore finora di ottime prestazioni.Romaggioli si racconta al Messaggero: «Quello in corso, è il mio primo anno a Paliano dove mi sto trovando benissimo; conoscevo già gran parte dei ragazzi e posso affermare che siamo un gruppo affiatato dentro e fuori dal campo. L'avvio di campionato non è stato dei migliori- ha spiegato Cristian Rommagioli- diciamo che il bel gioco c'é sempre stato, c'è mancata un po' di fortuna nei risultati. Ma presto abbiamo iniziato a credere di più nelle nostre potenzialità e nel fatto di potercela giocare alla pari con tutti. Sono così arrivati il primo posto in campionato e la semifinale in Coppa Italia che sono il frutto del lavoro che ogni settimana facciamo, dell'impegno di tutti i componenti del Paliano, nessuno escluso».«Stiamo vivendo un ottimo momento mentalmente- ha aggiunto l'esperto giocatore del Paliano- soprattutto per il fatto che giochiamo senza pressioni e viviamo una partita alla volta, senza pensare a quelle dopo. Fazi é il bomber, ha un score non indifferente; io ad ogni calcio piazzato cerco di farmi trovare pronto. Diciamo che la mia stagione é positiva, certo con qualche gol in piu sarebbe meglio, ma l'importante é vincere, chiunque di noi risolve le partite va bene. Se continuiamo con questa voglia e con questa leggerezza mentale, visto che non abbiamo pressioni dall'ambiente, possiamo arrivare a giocarci entrambe le competizioni. L'importante é restare sempre umili, ed affrontare tutte le partite con la stessa concentrazione e cattiveria. Mi trovo benissimo a Paliano, ho trovato un ambiente genuino e sono felice per la mia scelta fatta in estate. Mi é bastato poco per dire si al presidente Cappella».Cristian Romaggioli prima di arrivare al Paliano ha giocato in serie D per diversi anni, ed un anno in C a Gela, poi in Eccellenza laziale con Lariano ed Artena ed in Promozione con la Cavese e lo Sporting Genzano.