Primi importanti colpi di mercato per il Paliano, compagine ciociara ripescata nel campionato di Eccellenza. La società biancorossa ha annunciato attraverso il neo direttore sportivo Maurizio Proietti gli ingaggi del difensore Emiliano Ilari, 24 anni ex Giovanili della Lazio, Lorenzo Pepe, 21 anni ex difensore della Cavese, l'esterno alto Andrea Ventura, 23 anni ex Triestina ed il difensore Gabriele Borgia, 19 anni ex Colleferro. Quattro colpi importanti e di qualità ai quali ne seguiranno altri già nelle prosime ore. Confermati inoltre i giovani Marco Morati ed Andrea Benigni e, soprattutto gli esperti Yuri Fazi e Cristian Romaggioli oltre a Paolo Martinoli.Proprio il bomber Fazi, 34 anni si racconta al Messaggero alla vigilia della nuova stagione.«In passato prima di venire a Paliano ho giocato a Valmontone, Palestrina, Monterotondo, nella Cavese, a Pisoniano,San Cesareo, nel Serpentara, a Colleferro, Olevano, nella Vis Artena ed Montecelio.Qui nella compagine ciociara ho realizzato ben 74 reti nelle ultime due stagioni, ma come ogni anno, bisogna sempre ripartire da zero e cercare di migliorarsi. Soprattutto quest'anno che saremo in Eccellenza per noi sarà l'anno zero- ha spiegato Yuri Fazi- Ci attende una bella sfida in cui cercherò di farmi trovare pronto»«Dove posso arrivare io come singolo ed il Paliano come squadra, solo Dio lo sa. Di certo a livello personale cercherò di essere utile alla causa e di mettermi a disposizione di tutti. Darò il massimo. Ai ragazzi giovani mi sento di dire che devono lavorare sodo in settimana cercando di rubare qualcosa a noi più "esperti" per farsi trovare pronti quando verranno chiamati in causa. Soprattutto- ha aggiunto Fazi- dovranno cercare di divertirsi sempre. Migliorarsi divertendosi. Il gruppo dello scorso anno era molto compatto e unito ed è stato uno degli elementi fondamentali della stagione strepitosa che abbiamo fatto. Qualcuno sicuramente ha preso o prenderà strade diverse, ma proprio come ho detto prima ogni anno si riparte da zero e cercheremo anche quest'anno di creare quell'unione che ci ha aiutati e contraddistinti lo scorso anno. Il mister Francesco Russo farà il resto. Poi saranno fondamentali i tifosi. La gente di Paliano sicuramente sarà curiosa di vederci in Eccellenza, noi li aspettiamo al Tintisona..«Mi aspetto un campionato di Eccellenza molto bello, dove le favorite saranno sicuramente quelle con più tradizione. Noi cercheremo di farci trovare pronti per disputare un campionato tranquillo- ha aconcluso bomber Fazi- Ci saranno tanti derby ciociari, tutte partite interessanti e avvincenti. Il mio obiettivo sarà quello di mettere la mia esperienza al servizio della squadra. Poi per quanto riguarda il futuro, adesso non saprei cosa mi riserverà,vedremo strada facendo. Non mi risparmierò e spero ancora di fare tanti goal con questa maglia».