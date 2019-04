© RIPRODUZIONE RISERVATA

«Siamo nella storia, ora la ciliegina sulla torta». E' raggiante e spruzza gioia da tutti i pori Francesco Russo, allenatore del Paliano, compagine ciociara che milita nel campionato regionale di Promozione, girone D. La sua squadra ieri superando in casa per 1-0 il Corneto Tarquinia con una rete di Simone Matozzo, ha raggiunto la finale della Coppa Italia regionale riservata alle squadre di Promozione laziale. Il Paliano aveva vinto per 1-0 anche la gara di andata conquistando meritatamente l'atto finale della competizione che si giocherà il 18 maggio contro la Compagnia Portuale che annovera tra le propirie file giocatori esperti quali Manuele Blasi, Luca Brunetti, Luca Gallinari e Stefano Loiseaux oltre a validissimi giovani. La squadra è allenata da Massimo castagnari ed occupa la seconda piazza proprio dietro il Corneto Tarquinia nel proprio girone di Promozione.«I ragazzi hanno giocato una gara fantastica dal punto di vista dell'abnegazione, della grinta e dell'attenzione tattica. Pur se rimaneggiati per le assenze di quattro giocatori, in pratica tutta la difesa titolare, non hanno mai sofferto gli attacchi di una squadra forte come il Corneto Tarquinia. Anzi hanno creato ottime occasioni- ha spiegato msiter Francesco Russo- meritando di vincere la gara. Abbiamo giocato con il baby Del Signore un 2000 all'esordio e con Rossi attaccante adattato a terzino sinistro, senza soffrire. Poi il centrocampo ed il reparto offensivo sono stati fantastici».«La finale potrebbe regalarci l'Eccellenza? Aspettiamo a dirlo. E' stato quasi sempre così' tranne lo scorso anno- ha aggiunto Russo- ma giochiamo prima questa finale. Abbiamo fatto la storia, ora però ci manca la ciliegina sulla torta, ovvero la Coppa Italia. Ci crediamo e ci prepareremo al meglio, non trascurando le ultime gare della stagione. Abbiamo raggiunto un traguardo fantastico, forse irripetibile, non vogliamo di certo fermarci sul piu' bello. E' stato un anno fantastico, ma vogliamo chiuderlo al meglio. Il prossimo avversario? Pensiamo a noi. Recuperemo giocatori importanti e ci prepareremo a fare una nuova festa, la piu' importante».