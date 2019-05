© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il Paliano di mister Francesco Russo è pronto per giocare la gara che può valore la storia della squadra che ha militato in questa stagione nel campionato regionale di Promozione, girone D. Domani pomeriggio nello stadio di Frascati affronterà la Compagnia Portuale, compagine molto attrezzata che ha disputato il girone A della Promozione chiudendo al secondo posto finale. Una gara che in caso di vittoria darebbe alla compagine ciociara oltre al prestigioso trofeo anche la certezza della promozione in Eccellenza, campionato mai disputato dai biancorossi. A Paliano l'attesa è tanta e si punta alla vittoria.«In questa settimana la tensione è normalisismo che fosse alta, è la gara dell'anno che può consegnarci alla storia- ha spiegato mister Francesco Russo, allenatore del Paliano- il campionato di Promozione girone D è terminato per cui le attenzioni fisiche e mentali sono tutte per questa partita importante che ci siamo sudati per conquistarla e che vogliamo vincere. Soprattutto l'aspetto mentale saràfondamentale. Biosogna entrare in campo carichi ma sereni e dare il massimo».«Loro sono una grande squadra- ha aggiunto Russo- con un attacco stellare dove ci sono Tabarini, Loiseaux e Ruggiero, ma noi non siamo da meno e ci giocheremo le nostre carte. Abbiamo recuperato tutti i giocatori e saremo al gran completo, siamo fiduciosi diputeremo una grande gara. Le attenzioni verso questa partita ci hanno anche un po' condizionato il rendimento delle ultime gare di campionato, ma arrivati qui alla fine non possimo sbagliare. E' vero che vincere vorrebbe dire Eccellenza e che già il fatto di essere arrivati in finale può garantirci una buona posizione per i rispescaggi, ma noi la Coppa Italia vogliamo alzarla. Per il prestigio e per la storia. Avremo oltre 200 tifosi al seguito, tutta Paliano sarà con noi non possiamo sbagliare. Ma sono sicuro che non deluderemo la nostra gente».Tra i giocatori piu' attesi della gara il bomber del Paliano Yuri Fazi arrivato a ben 39 reti stagionali.«Siamo prontissimi, vogliamo la Coppa Italia e l'Eccellenza» ha dichiarato Fazi.