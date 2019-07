© RIPRODUZIONE RISERVATA

L’addio della Lupa Roma le ha spalancato le porte dell’Eccellenza. Il Città di Paliano è in festa: a un anno di distanza dal “trasloco” da Olevano e dalla fusione, la formazione ciociaraè approda nel massimo campionato regionale. Il club dei presidenti Maurizio Cappella e Amerigo Romolo, che aspettava con fiducia anche il ripescaggio del Pomezia in serie D (ora atteso dal Formia, vicinissimo al salto in Eccellenza) può iniziare a lavorare con qualche certezza in più per 'approdo allla nuova categoria.«La fusione ha avuto sicuramente effetti positivi – conferma Cappella – C’è stata una buona sintonia tra le parte e abbiamo sentito la costante vicinanza dell’amministrazione comunale. In campo la squadra ha fatto cose importanti e ora possiamo gustarci questo salto in Eccellenza». Paliano giocherà per la prima volta nella sua storia nella massima categoria regionale, ma Cappella è convinto che ci siano margini per crescere ancora. «Non sono il tipo che ama sbandierare obiettivi o fare proclami, ma cercheremo di fare un buon campionato di Eccellenza con quelle che sono le nostre possibilità. In ottica futura credo che ci sia la possibilità di migliorare ulteriormente…».Infine, dopo la conferma già assodata di mister Russo, Cappella annuncia in anteprima l’importante accordo con un direttore sportivo molto noto. «Maurizio Proietti sarà il nostro ds. Da tempo abbiamo un ottimo rapporto e il suo nome è sicuramente una garanzia. Dall’inizio della prossima settimana inizieremo anche a dare i nomi dei nuovi arrivi, anche se dal punto di vista dei giovani ci siamo già mossi molto bene».