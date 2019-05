© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il ko subito ieri pomeriggio nella finale di Coppa Italia regionale di Promozione a Frascati subito dalla Compagnia Portuale, non delude piu' di tanto il Paliano che esprime soddisfazione comunque per la stagione disputata. Il punto della situazione in casa ciociara è affidato al tecnico Francesco Russo.«Bisogna dire che la Compagnia Portuale ci è stata superiore, hanno meritato onore a loro. Ma ai miei ragazzi dico bravi non ho nulla da rimproverargli. Dopo una stagione del genere che ci ha visti terminare tra le prime posizioni in campionato e ci ha visto raggiungere questa finale- ha spiegato mister Russo- bisogna solo fare un plauso alla squadra. Forse abbiamo sbagliato l'approccio alla gara, l'emozione ci ha giocato un brutto scherzo».«Nei primi trenta minuti ci hanno messo in difficoltà ma siamo riusciti a contenerli chiudendo in parità per 1-1 il primo tempo. Nella ripresa quando stavamo giocando meglio abbiamo avuto anche la possibilità del goal del 2-1 per noi ma abbiamo sbagliato e successivamente Ruggiero per loro si è inventato un gran goal e siamo andati sotto. Abbiamo avuto un paio di occasioni per pareggiare, ma nulla hanno fatto la terza rete e conquistato meritatamente la Coppa Italia. Sono una squadra fortissima, lo sapevamo e l'hanno confermato. Non abbiamo demeritato ma gli va dato atto che sono stati piu' bravi. Dopo una stagione lunga e difficile come questa ci può stare una sconfitta. Avevamo preparato bene la gara, ma non è finita come avremmo voluto».«E' stato fantastatico vedere tantisimi tifosi seguirci fino a Frascati. Volevamo un finale diverso, ma la squadra ha giocato, non ha mai mollato dimostrando l'unità del gruppo. Ora ci riposiamo aspettando un ripescaggio in Eccellenza. Ci crediamo, ma senza assilli. La squadra ha fatto grandi cose- ha concluso mister Russo- la categoria superiore sarebbe meritata».