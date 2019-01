© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il Paliano di mister Francesco Russo da urlo grazie al bomber Yuri Fazi. La compagine ciociara che milita nel campionato regionale di Promozione, girone D, con il successo di ieri sullo Sporting Vidice ha raggiunto la seconda posizione in classifica co 37 punti ad una lunghezza dalla capolista Pontinia. Sugli scudi proprio Fazi autore finora di ben 25 reti stagionali, 17 in campionato ed 8 in Coppa Italia dove il Paliano è approdato ai Quarti di Finale.Proprio Fazi è stato autore di una doppietta che lo porta a poche reti dai 300 goal personali in carriera. Il bomber al Messaggero racconta il momento d'oro del Paliano, sei vittorie consecutive negli ultimi sei turni, sette nelle ultime otto gare dove ha raccolto 22 punti con 18 reti fatte e solo sei subite. Un cammino che ha cambiato il volto dei ciociari che nelle 20 gare totali ha raggiunto 11 vittorie, 4 pareggi e solo 5 sconfitte.«Il Paliano sta raccogliendo i frutti dell'ottimo lavoro che svolge da Agosto. Continuiamo a ragionare partita dopo partita con l'umiltà e la grinta della squadra che deve salvarsi. E' chiaro- spiega Yuri fazi- che siamo secondi ad un punto dalla vetta, di certo vogliamo stare li e giocarci le nostre carte per la vittoria del campionato. Sarà difficile ma ci proveremo».«Il segreto di questi successi? Non c'è nessun segreto. Siamo un gruppo in cui ognuno dà tutto per il compagno, ci si aiuta a vicenda. Secondo il mio parere-aggiunge Fazi- un nostro punto di forza ad oggi è la condizione fisica. Abbiamo un preparatore, Imanol Schiavella, che credo ad oggi sia uno dei migliori in circolazione e che a mio modesto parere nn c'entra nulla con queste categorie. Come finirà questo campionato, non lo so onedstamente, ma credo che sia un campionato tutto da seguire, fino alla fine».«Il mio futuro? Non saprei, può darsi che smetto di fare il calciatore. Adesso penso al presente che è Paliano, domani vedremo, ma a Paliano mi sento a casa, sto benisismo- ha concluso Fazi- ho iniziato a fare il calciatore un po' tardi a 17 anni, dopo l'atletica, ma mi sto divertendo tanto». L'Idolo di Yuri Fazi è l'ex attaccante del Milan Kakà.