Il Paliano di mister Francesco Russo, ha iniziato oggi la preparazione in vista della "prima" avventura nel massimo campionato dilettantistico regionale. Per la città ciociara l'Eccellenza è una novità assoluta. La squadra si è ritrovata al Tintisona per i primi allenamenti. Vecchi e nuovi hanno iniziato a fare gruppo in attesa della prima gara amichevole prevista per l'11 agosto a Paliano contro l'Anagni con l'obiettivo di recitare un ruolo da protagonisti in campionato. Tante le conferme su cui spiccano quelle del bomber Yuri Fazi, di Simone Matozzo, Cristian Romaggioli e Leonardo Martinoli, ma anche diversi volti nuovi. Tra essi Emiliano Ilari, 24 anni, difensore centrale ex Unipomezia che si racconta al Messaggero.«Ho mosso i primi calci nel Certosa squadra dove abito. Poi settori giovanili di Tivoli, Cisco Roma e Savio fino alla Lazio Primavera. Sono arrivato fino alla prima squadra con una panchina in Coppa Italia senza mai esordire- ha spiegato Emiliano Ilari- poi sono stato ceduto al Grosseto in serie C dove ho giocato un paio di partite prima di accusare problemi fisici abbastanza seri».«A Grosseto ho vissuto i momenti piu' brutti della mia carriera. Nove mesi in pratica senza giocare con la voglia di fare il calciatore che era venuta meno e l'obiettivo di smettere. Poi la chiamata dalla serie D dal Serpentara Bellegra cui non sono riuscito a dire di no. Il mio rilancio da calciatore - ha aggiunto Ilari - con una stagione anche in Eccellenza ed il trasferimento lo scorso anno all'Unipomezia dove sono stato veramente bene. Quest'anno la squadra guidata da mister Alessandro Grossi voleva confermarmi, ma sinceramente avevo voglia di avvicinarmi a casa. Appena c'è stata la chiamata del Paliano non c'ho pensato un minuto, ho detto subito di si. Oltre alla vicinanza a casa è un ambiente ideale per fare calcio, senza stress e pressioni. Un modo di vedere il calcio che è familiare ed a 360°. Poi conoscevo la squadra il mister, non mi è stato difficile accettare».«Io sono un difensore centrale- incalza Ilari- e le mie caratteristiche migliori sono la forza fisica ed il gioco d'anticipo sugli avversari. Il mio compagno di reparto Romaggioli ha caratteristiche simili, credo faremo una bella coppia. Mi piace anche portarmi in avanti nell'area avversaria e quando posisbile tentare la via del goal anche se essendo un difensore non ne faccio tanti. Ho 24 anni, penso che questo sia l'anno giusto e l'ambiente giusto per ruilamnciarmi. Sogno di tornare nel professionismo. Il Paliano è una buona squadra che con un paio di innesti può stare tranquillamente nella parte sinistra della classifica. Non mi piace fare programmi a lungo tempo, guarderò domenica dopo domenica con l'obiettivo di fare bene. Conosco il girone B dell'Eccellenza, ci sono squadre molto ben attrezzate con tifo caldo. Tra le favorite per la vittoria finale direi Arce ed Ausonia. Bisognerà vedere anche la composizione del girone».In attesa di completare la rosa con l'ingaggio di un portiere in Erà di Lega ed un attaccante di categoria, questa la rosa a disposizione di mister Francesco Russo:PORTIERI: Cianca (2001), MosciattiDIFENSORI: Emiliano Ilari, Pepe, Cristian Romaggioli, Borgia (2000), Del Signore (2000), Romolo (1999), Ponza, Benigni (1999).CENTROCAMPISTI: Moratti (2000), Rahi (1999), Ronci (1999), Ventura, Cesarini, Romano (2001), Porzi, Lustrissimi, Ceccaroni (2001), Martinoli, Manni.ATTTACCANTI: Yuri Fazi, Simone Matozzo, Mastropietro (1999), Turri (2000), Appodio (2001), Lampis (2000), Ziantoni (2002).Tra le amichevoli in programma 11 agosto con l'Anagni, il 13 agosto con la Vis Artena, il 25 agosto contro il Vicovaro ed il 31 agosto con il Ferentino.