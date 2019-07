© RIPRODUZIONE RISERVATA

Aspettando l'ufficializzazione del ripescaggio in Eccellenza, il Palestrina del patron Cristofori (premiato di recente a Fiano Romano per i 100 anni di calcio nella cittadina) sta definendo la rosa che sarà a disposizione del tecnico Cristiano Di Loreto, autore di un finale di campionato a dir poco fantastico. Le quattordici vittorie di fila, tra stagione regolae e play off, costituiscono un bel record, che riporta alla mente quello stabilito, sempre dagli arancioverdi, in Eccellenza sotto la guida di Claudio Solimina: allora, le vittorie di fila furono 16, ovvero l'intero girone di ritorno, con la sola ultima giornata "regalata" a promozione in serie D acquisita.Per provare a stupire anche in Eccellenza, il Palestrina ha deciso di ripartire dallo zoccolo duro della squadra della scorsa stagione, ovvero da Luca Pontecorvi, Fajton Turmalaj, Marco Rossi e bomber Compagnone, oltre ai fratelli Cristofari (Alessandro e Giovanni) e al brasiliano Deoliviera. A questo gruppo di riconfermati (ai quali nei prossimi giorni se ne aggiungeranno altri, forse anche qualche argentino che per il momento è stato svincolato) si stanno per unire (manca l'ufficialità) quattro calciatori. Si tratta di Luca Damiani, esterno avanzato, classe 1996 che ha giocato nel Morolo l'ultima stagione, Francesco Botti (classe '97) che con Damiani ha vissuto l'epoca del Città di Ciampino in quarta serie, Fabio Cellitti e l'esperto Federico Federici, attaccante centrale anche lui facente parte del Città di Ciampino, ma che ha iniziato il suo percorso sportivo dalla vicina Zagarolo, per poi provare l'esperienza al Novara in serie C1 e al Casale in C2, prima rientrare nel Lazio per vestire le maglie di Montecelio, Almas Roma e Lariano.