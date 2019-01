© RIPRODUZIONE RISERVATA

E’ iniziato con due risultati positivi il 2019 del Palestrina. La squadra affidata a mister Luigi Alvardi (subentrato a Sasà Cangiano) ha pareggiato domenica scorsa lo scontro diretto sul campo del Cantalice per 1-1 e ieri ha superato con un netto 3-0 il Licenza nell’andata degli ottavi di finale. «Qualificazione archiviata? Sicuramente è un ottimo vantaggio in vista del ritorno» dice Alvardi che parla dei suoi primi giorni nel club prenestino.«Questo è un ambiente che conosco bene visto che ho allenato l’Eccellenza qui all’inizio degli anni Novanta, quando ancora la società non era del presidente Cristofari con cui comunque ci conosciamo da tempo. Palestrina rappresenta una soluzione logisticamente comoda per me e un club con ambizioni importanti. Cosa mi ha chiesto il patron? Chiaramente di fare il salto di categoria, vedremo quale sarà la strada più percorribile tra campionato e Coppa».Domenica il club arancioverde tornerà a giocare in campionato sul campo del Settebagni contro una compagine in piena lotta per la salvezza. «Una sfida insidiosa se non affrontata con la giusta concentrazione. L’aspetto mentale e soprattutto la continuità saranno decisivi anche per l’esito del campionato visto che attualmente ci sono ben sei squadre raccolte in appena sei punti» conclude Alvardi.