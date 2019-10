© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il Palestrina è al secondo posto del girone B di Eccellenza. La formazione del patron Augusto Cristofari ha sbancato il campo dell’Audace con un perentorio 4-1: un derby paradisiaco che è stato aperto dal sigillo dell’attaccante classe 1997 Vincenzo Compagnone.«Siamo molto contenti per questa vittoria che, di fatto, non è stata mai in discussione nonostante di fronte avessimo un avversario con tanti giocatori di spessore come Nunez, Cissè, Petricca, Ceccobelli e Cervini. Siamo andati in vantaggio con un mio gol nel primo tempo, quando abbiamo creato pure altre occasioni e abbiamo raddoppiato i conti con un rigore di Gallaccio. Poi nella ripresa ancora Gallaccio ha siglato il 3-0 prima del gol della bandiera ospite e del 4-1 conclusivo di Bezziccheri, ma non ho mai avuto la sensazione che la partita ci potesse sfuggire di mano». L’ex giocatore del Colleferro, al primo gol in campionato dopo i due realizzati all’Aranova in Coppa Italia (competizione che ha visto la precoce eliminazione dei prenestini), sta trovando con continuità una maglia da titolare. «Sento la stima di mister Di Loreto e cerco di ripagarla. E poi allenarsi e giocare al fianco di uno come Gallaccio è il massimo: da lui posso solo imparare».Il Palestrina, ancora imbattuto in campionato, ha un curioso ruolino di marcia: ha ottenuto due vittorie in trasferta e due pareggi in casa. «Credo sia semplice casualità e già da domenica vogliamo tornare a far valere il fattore campo». La squadra di Di Loreto si troverà di fronte il Sora che al momento è indietro in classifica con appena cinque punti. «La compagine bianconera non ha cominciato al meglio, ma un club che rappresenta quella piazza non può fare campionati da “comprimario”. Ci aspetta un’altra battaglia, ma noi stiamo bene e vogliamo continuare a stare nelle zone alte di classifica».