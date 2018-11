Palestrina, ufficiale l'acquisto di Piergiacomi

Il Palestrina comuna di aver perfezionato l'acquisto del centrocampista argentino classe 1992 Franco Piergiacomi che è a disposizione di mister Sasà Cangiano. Il giocatore 26enne ha giocato in passato con le maglie di Independiente Rivadavia, All Boys, Club Estudiantes de La Plata II e Club Atlético Talleres. Il nuovo calciatore del Palestrina potrà debuttare con la sua nuova maglia in occasione della decima giornata del campionato di Promozione girone B che vedrà il Palestrina impegnato in casa del Licenza. Il patron Augusto Cristofari commenta l'arrivo del nuovo innesto: «Si tratta senza dubbio di un calciatore molto valido che potrà rinforzare ulteriormente il nostro reparto mediano. Siamo contenti che abbia scelto il nostro progetto a Palestrina e sono curioso di vederlo all’opera perché si tratta di un giocatore di grandi qualità».

Ultimo aggiornamento: 18:08

© RIPRODUZIONE RISERVATA