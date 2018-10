© RIPRODUZIONE RISERVATA

Sedicesimi di Coppa Italia di Promozione. Gol a grappoli in molte partire e per Palestrina e Tarquinia superamento del turno già in tasca.Palestrina 1919 - Guidonia, che si è giocata a porte chiuse è stata la gara più ricca di reti.E’ finta 6-1 per la squadra di casa.Il Corneto Tarquinia ha fatto quasi altrettanto vincendo in trasferta sull'Aranova per 4-1. Quattro gol anche quelli realizzati dalla Vigor Acquapendente nell'unico derby della Tuscia con il Gallese terminata 4-2.Pari pirotecnico ( 2-2) tra Csl Soccer e Città di Cerveteri.I risultati: Aranova - Corneto Tarquinia 1-4; Csl Soccer - Citta’ Di Cerveteri 2-2; Vigor Acquapendente - Doc Gallese 4-2 ; Compagnia Portuale - Tolfa 3-0; Pol. S.Angelo Romano - Accademia Calcio Roma Palestrina- Guidonia 6-1; Tivoli Calcio 1919 – Licenza 1-1; Cantalice - Vicovaro 2-1; Palocco - Virtus Olympia 1-0; Roma; Fiumicino 1926 - Atletico Torrenova0-1; Vis Sezze - Santa Maria Delle Mole 0-0 ;Atletico Morena .- Ostiantica Calcio 3-4; Terracina - Aurora Vodice Sabaudia (Rinviata); Monte San Biagio - Ferentino Calcio 2-2 ; Alatri Calcio - Citta Di Paliano 1-2 ; Mistral Citta Di Gaeta - Suio Terme Castelforte 1-1 Le gare di ritorno sono in programma mercoledì 14 Novembre con inizio alle 14.30