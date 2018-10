© RIPRODUZIONE RISERVATA

Tre gol personali in due partite col suo Palestrina che ne segna otto (doppio 4-0) tra Salto Cicolano e Guidonia. Sarà un caso, ma la squadra prenestina ha spiccato il volo dal momento del debutto di Fabio Ceccarelli, che quest’anno è ripartito dalla Promozione dopo essere stato capocannoniere dell’Eccellenza con la maglia dell’Unipomezia appena qualche mese fa.«E’ stato un buon impatto, anche se sono ancora al 30-40%. D’altronde ho potuto fare un mese di preparazione con l’Equipe Lazio e poi ho continuato ad allenarmi da solo, dunque sono ancora in ritardo di condizione. Credo che sarò al massimo entro una ventina di giorni» dice l’attaccante classe 1983 che agli albori della carriera arrivò a sfiorare l’esordio in prima squadra con la Lazio allora allenata da Roberto Mancini e che si conquistò il nomignolo di "Piranha" in un'esperienza in serie C a Bisceglie. Positivo e molto rapido anche l’inserimento nel gruppo del Palestrina. «Conoscevo già qualche attuale compagno di squadra, come Tajani, Rossi, Mattogno e Riccardo Cangiano con cui avevo condiviso l’esperienza di quattro anni fa in serie D (quando segnò 20 gol in 19 partite), poi ne ho trovati altri molto bravi oltre a mister Sasà Cangiano con cui avevo già lavorato. E’ un bel gruppo e vogliamo assolutamente raggiungere l’obiettivo del salto in Eccellenza, che sia tramite il campionato o con la Coppa».A proposito di Coppa, il Palestrina torna in campo domani per il match con la Vis Subiaco. «Come detto, teniamo molto a questa competizione e abbiamo una rosa valida per lottare su due fronti». Di quote gol personali non ne vuol sentire parlare. «Non è importante quanti gol riuscirò a fare, ma solo l’obiettivo di squadra. Sono sceso in Promozione solo perché ho trovato un progetto serio ed ambizioso come questo, ma vogliamo arrivare in Eccellenza al più presto».