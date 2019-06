Palestrina mette ko l'Aranova trascinata da un super Gallaccio

Ultimo aggiornamento: 15:56

Play off di Promozione, il Palestrina mette un piede in Eccellenza vincendo la semifinale con l'Aranova. Al campo Superga di Ciampino la squadra arancioverde ha vinto in rimonta (2-1) sui tirrenici, che per sperare nell'accesso in Eccellenza ora devono tifare Pomezia e Valle del Tevere. Le reti: vantaggio di Filippi e successiva doppietta del sempreverde attaccante Gallaccio che ha trovato l'ennesima giornata di grazia.A Paliano, invece, nella semifinale per accedere alla finale per il quinto e sesto posto della graduatoria dei ripescaggi, il Formia ha superato il Fiumicino per 2-1 (doppietta di Milione per i pontini, Forcina per i rossoblù romani). Nella gara di finale, incontrerà il Fiano Romano, che ha superato 6-3 ai calci di rigore la Luiss dopo il 2-2 dei tempi regolamentari. A segno due volte di rigore Vimercati per gli universiari, mentre il Fiano ha trovato la via del con Pangallozzi (su calcio di rigore) e Giannetti.