Novità importanti in casa Palestrina: la società ha ufficializzato di aver affidato la panchina a Cristiano Di Loreto che sostituisce Alvardi. Il debutto per l'ex Pro Calcio Tor Sapienza avverrà domenica prossima contro il Trivoli. La Palestrina si trova al settimo posto con 35 punti frutto di 10 vittorie, 5 pareggi e 6 sconfitte con la realizzazione di 37 reti mentre la squadra ha raccolto la palla in fondo al sacco per 22 volte.

