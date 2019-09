© RIPRODUZIONE RISERVATA

A quattro anni (e mezzo) di distanza dall’ultima volta, il Palestrina torna in Eccellenza. Domenica, nella cornice (ancora a porte chiuse) dello Sbardella, la formazione del patron Augusto Cristofari ospiterà l’altra neopromossa Vis Sezze. «E’ un motivo d’orgoglio aver riportato questo club nel massimo campionato regionale – spiega il centrocampista classe 1993 Giovanni Cristofari – Ho giocato per diverso tempo tra i professionisti, ma penso che vincere non sia facile in nessuna categoria. Anche se personalmente il sogno è quello di provare a scrivere la storia di questa società che è arrivata al massimo in serie D…».Il mediano ha ceduto la fascia di capitano al bomber Michele Gallaccio. «Un gesto doveroso verso un giocatore che ha sempre rispettato questo ambiente, la società, lo staff tecnico e i suoi compagni. Una persona seria come ce ne sono tante in questo gruppo che, non a caso, la società ha “ritoccato” poco in estate». L’ex capitano del Palestrina non vuole sbandierare obiettivi. «Non amo fare proclami, so solo che qui ci sono giocatori di qualità e possiamo fare bene. L’obiettivo è semplicemente quello di dare il massimo in ogni partita».La prima è quella contro la Vis Sezze. «Affronto l’Eccellenza per la prima volta in carriera, ma so che è un campionato complicato e che tutte le squadre meritano rispetto e considerazione. E’ chiaro che c’è una gran voglia di cominciare col piede giusto». Anche se, al momento, il Palestrina è costretto a giocare ancora a porte chiuse. «Da quello che so, manca davvero poco per completare gli ultimi lavori. Credo che già dal mese di ottobre le porte dello Sbardella potrebbero riaprire ai nostri tifosi» conclude Cristofari.