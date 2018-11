© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il Palestrina, reduce dal k.o. interno col Riano prima della sosta forzata, cade per la seconda volta consecutiva. Merito di un Giardinetti formato gigante che infligge ai prenestini un secco 2-0 nel match giocato a via dei Ruderi di Torrenova. Tra i protagonisti della squadra di mister Russo c’è un “ragazzino” che il prossimo 1 gennaio festeggerà i suoi primi 40 anni, il centrocampista Miro Sbraglia. «Ancora mi diverto e penso di poter dire la mia» dice l’ex giocatore dell’Atletico Torrenova che ha firmato la rete del definitivo 2-0 nel finale di gara e che nella prima parte aveva mandato in porta Federici con un prezioso assist.«Abbiamo preparato la partita in maniera eccellente – dice Sbraglia – Abbiamo messo in campo ritmo e aggressività e il Palestrina è andato in difficoltà. Se loro mi hanno deluso? No, sono un’ottima squadra e tra l’altro hanno un allenatore molto bravo come Cangiano che ho sfidato da avversario quando giocava e che ha fatto il corso con il sottoscritto». Come il Palestrina, anche il Cantalice (l’altra capolista del girone B) è andato k.o. e quindi il neopromosso Giardinetti ora si trova ad appena due punti dalla coppia di testa… «Ma il nostro obiettivo rimane ancora la salvezza, da centrare nel più breve tempo possibile. Poi se ci ritroveremo lì, è chiaro che ci proveremo».Anche perché il Giardinetti ha un potenziale offensivo importantissimo. «Ci sono Federici, Bendia, De Cicco e poi è arrivato anche Barile: sicuramente uno dei migliori attacchi del campionato» ammette Sbraglia che si è integrato perfettamente in un gruppo che non è stato stravolto rispetto alla Prima categoria. «L’ossatura è rimasta molto simile e la società ha fatto degli innesti mirati. Ma restiamo calmi perché c’è ancora tanto da giocare».