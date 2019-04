© RIPRODUZIONE RISERVATA

La 30esima giornata del girone B di Promozione ha quasi consegnato i play off a Palestrina e Fiano. La seconda e terza forza del raggruppamento hanno accorciato le distanze sulla Tivoli (che ha osservato un turno di riposo) portandosi rispettivamente a -5 e -6 dalla capolista, ma soprattutto hanno approfittato della frenata del Vicovaro in casa contro l’Accademia e del crollo del Giardinetti a Subiaco.Una doppietta di Compagnone (sempre più ispirato ultimamente) ha regalato tre punti al Palestrina, impegnato in casa contro il Passo Corese. Nessun problema per il Fiano Romano che cala il pokerissimo contro il malcapitato Poggio Fidoni (ormai spacciato come il Licenza) grazie alle doppiette di Pangrazi e Pangallozzi e al gol di Giannetti. Il risultato più rumoroso di giornata è certamente il 3-0 che la Vis Subiaco impone al Giardinetti, ormai irrimediabilmente lontano dal sogno play off. Stesso destino anche per il Vicovaro che non è riuscito ad andare oltre il 2-2 interno contro un’Accademia Calcio Roma che è sempre in zona play out.Nella medesima zona di classifica, è veramente pesante il successo di misura del Guidonia contro l’Atletico Zagarolo (1-0), mentre il Sant’Angelo Romano impone lo 0-0 esterno alla Maglianese. Apparentemente scontata, ma comunque pesante anche la vittoria del Settebagni che supera 4-1 il Licenza e si porta momentaneamente fuori dalla zona rossa. Completa il quadro “l’ininfluente” 4-1 interno del Cantalice contro il Riano.