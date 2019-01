Ultimo aggiornamento: 17:03

Volano ai quarti di finale a suon di gol Palestrina e Vis Sezze, le due squadre che hanno travolto i rispettivi avversarie nelle gare di ritorno degli ottavi di finale della coppa Italia di Promozione. Il Palestrina ha battuto fuori casa il Licenza 5-0, bissando la vittoria della gara di andata (3-0). Ottengono la qualificazione anche il Paliano, che pur sconfitto 3-1 sul campo di Sabaudia 3-1, ottiene il "pass" in virtù del 5-2 della gara di andata. Vittoria esterna anche per il Città di Cerveteri e il Ferentino, nei confronti della Compagnia Portuale e del Suio, ma se per i neroverdi tirrenici il successo serve solo a restituire lo "sgarbo" dell'andata, quando la CPC vinse 3-0 al Galli (risultato che al tirar delle some ha dato la qualificazione alla roja), il successo esterno del Ferentino (2-0) consente ai granata di passare il turno a danno del club minturnese, che non è riuscito a capitalizzare il 2-2 dell'andata.Colpo grosso anche dell'Academia Calcio Roma di Stefano Iannotti, che dopo aver pareggiato 1-1 in casa con il Cantalice, una delle squadre protagoniste del girone B, va a vincere 3-2 con una doppietta di Nolano al Gudini di Rieti (campo scelto per questo return-match) conquistando così l'accesso ai quarti di finale. Per definire il quadro, tuttavia, bisognerà attendere mercoledì prossimo quando si giocherà Vigor Acquapendente-Corneto Tarquinia, rinviata di 7 giorni per nevese, e quasi sicuramente anche Palocco-Atletico Torrenova, match che ieri non si è potuto disputare per via della pioggia.