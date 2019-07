Ultimo aggiornamento: 12:53

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Inizierà il prossimo 5 agosto la preparazione pre-campionato del Palestrina, al ritorno in Eccellenza dopo qualche anno di assenza. La formazione del confermatissimo mister Cristiano Di Loreto è quasi pronta dopo i colpi legati ai nomi dell’attaccante Federico Federici, degli esterni offensivi Luca Damiani e Francesco Botti e del difensore Francesco Bordi. Del vecchio gruppo sono rimasti i principali protagonisti, fatta eccezione per Moriconi (accasatosi all’Atletico Fiuggi): dai fratelli Gabriele e Mattia Marini a Giovanni Cristofari, da Turmalaj a Pontecorvi, Tajani, Marco Rossi, Gallaccio e Compagnoni.«Forse ci manca qualcosa ancora in mezzo al campo e nel reparto degli under – dice mister Di Loreto – Ma non c’è fretta e anche in questo modo abbiamo un gruppo competitivo». Il tecnico non si sbilancia troppo sugli obiettivi del club arancioverde. «Vogliamo partire con il basso profilo, poi si vedrà cosa ci riserverà il campionato. Comunque conosciamo bene il blasone di una piazza come Palestrina e le ambizioni di un presidente come Augusto Cristofari».Sarà importante tornare ad avere anche il supporto del pubblico allo Sbardella. «Speriamo possano esserci buone notizie dal Comune e che il nostro campo sportivo possa aprire le porte ai tifosi». Di Loreto, che tornerà in Eccellenza a nove anni di distanza dall’ultima volta con il Tor Sapienza, fa qualche nome delle possibili protagoniste del prossimo massimo torneo regionale. «La Tivoli ha fatto una campagna di rafforzamento incredibile, ma altre squadre come il Monterotondo Scalo e il Villalba si sono mosse bene. Solo a settembre, però, riusciremo a capire qualcosa in più sui reali valori delle varie compagini».