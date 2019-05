© RIPRODUZIONE RISERVATA

Quando la società decide di cambiare allenatore spera sempre che la squadra ne possa trarre beneficio. A Palestrina avranno pensato lo stesso quando hanno deciso di affidare la Promozione (già passata dalle mani di Cangiano a quelle di Alvardi) a mister Cristiano Di Loreto. Probabilmente, però, neppure il più ottimista avrebbe immaginato che il gruppo prenestino non avrebbe più sbagliato un colpo: undici partite sotto la nuova gestione tecnica e altrettanti successi. «Se dicessi che credevo di ottenere una striscia simile sarei presuntuoso – dice Di Loreto – Ma posso raccontare un aneddoto: alla squadra avevo detto che per andare in Promozione sarebbero servite solo vittorie nelle undici partite finali del campionato regolare e nei play off. La prima parte l’abbiamo completata, ora serve l’ultimo sforzo».L’ex allenatore del Tor Sapienza loda la squadra per questa splendida striscia vincente. «Ho trovato un gruppo che si è messo a completa disposizione. Al mio arrivo, i ragazzi erano increduli di occupare la settima posizione e al primo colpo, vincendo a Tivoli, hanno dimostrato tutte le loro qualità tecniche e caratteriali». Dal 26 maggio sarà tempo di play off… «Spiace di doverci fermare una settimana per via della finale di Coppa Italia, ma non possiamo farci nulla – spiega Di Loreto – A sorpresa il nostro avversario sarà il Formia che si è visto sfuggire il secondo posto nell’ultimo turno di campionato. Una piazza di grande tradizione per la nostra regione, un club ambizioso e certamente pericoloso. Tra l’altro ritroverò con piacere mister Pernarella che mi ha allenato da giocatore e l’effetto sarà abbastanza strano».Si giocherà in uno Sbardella come di consueto a porte chiuse… «Forse in questo caso sarà un bene visto che Formia ha un tifoseria appassionata che segue la squadra» dice con una battuta Di Loreto che poi prosegue: «Avremo due risultati su tre a disposizione qualora la gara si allunghi fino ai supplementari e questo probabilmente ci dà il 51% di possibilità di passare il turno, ma sarà una gara davvero tosta».