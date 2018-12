© RIPRODUZIONE RISERVATA

Ha deciso di dare una svolta al ritmo di una squadra che aveva evidentemente rallentato. Una sola vittoria nelle ultime sei gare, un bilancio troppo magro per un Palestrina costruito per vincere anche se distante appena tre punti dalla vetta. Il presidente Augusto Cristofari spiega le motivazioni che lo hanno indotto a esonerare Salvatore Cangiano e a scegliere Luigi Alvardi.«Al di là di qualche incomprensione nell’ultimo periodo, vedevo la squadra in un preoccupante rallentamento – spiega il patron – Avevo pensato già un paio di settimane fa di prendere questa decisione, poi avevo deciso di concedere fiducia al mister con cui comunque c’è un rapporto che dura da tempo. Attualmente siamo terzi a tre punti dal Cantalice capolista (che sarà pure il primo avversario del 2019), ma la classifica è cortissima e la stessa Tivoli ci ha rosicchiato tantissimi punti nelle ultime partite. Nel calcio, si sa, l’allenatore è sempre il primo a pagare se le cose non vanno bene e ultimamente la squadra non rendeva secondo le sue possibilità: questo mi ha spaventato e così ho deciso di prendere un’altra strada».Cristofari spiega anche la scelta di accordarsi con l’ex tecnico della Cavese (tra le altre) Luigi Alvardi. «E’ un allenatore di spessore ed esperienza e in carriera, soprattutto nelle sue esperienze in Sardegna, ha già dimostrato di avere un buon feeling con gli argentini e noi ne abbiamo diversi in organico». Le intenzioni del presidente Palestrina sono chiarissime. «Questa squadra deve arrivare in Eccellenza vista la rosa che abbiamo allestito. Se non sarà attraverso il primo posto, dovrà riuscirci tramite i play off» chiosa Cristofari.