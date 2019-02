© RIPRODUZIONE RISERVATA

Nuovo cambio di guida tecnica a Palestrina. Dopo l’avvicendamento tra Sasà Cangiano e Luigi Alvardi, il club arancioverde ufficializza il terzo allenatore stagionale: si tratta dell’ex tecnico di Tor Sapienza e Villanova Cristiano Di Loreto che subentra ad Alvardi. Il secondo “condottiero” stagionale del Palestrina lascia per «motivi strettamente personali», come da lui stesso dichiarato e come confermato anche dal patron prenestino Augusto Cristofari.«Ho un rapporto speciale con Alvardi e non c’era alcuna intenzione di cambiare strada. Ma il mister mi ha fatto presente una sua situazione personale e quindi lo abbiamo assecondato, come tra l’altro già successo con Cangiano. Se sono preoccupato per l’andamento della stagione? La classifica è ancora aperta per il terzo posto anche se stiamo perdendo diversi punti, non ultimi quelli nel match di domenica contro l’Atletico Zagarolo. E poi c’è sempre il discorso della Coppa Italia». Il debutto di Di Loreto sarà terribile considerato che il Palestrina domenica prossima affronterà il delicato match in casa della Tivoli 1919 capolista.