Palermo, Foschi: «Stipendi pagati, Covisoc avvertita»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

il presidente del Palermo,, raccontando le fasi della trattativa con la Damir, la società che ha comprato alcuni spazi pubblicitari per i prossimi quattro anni e che, versando 2,8 milioni nelle casse del Palermo, ha permesso il pagamento degli stipendi, scongiurando il rischio della penalizzazione in classifica. ". I bonifici sono partiti. È tutto fatto. Abbiamo avvertito la Covisoc in giornata, poi faranno le loro verifiche". "È stata una trattativa lunga - racconta Foschi - è chiaro che io cercavo di tirare il massimo dalla mia parte, perché sono il presidente del Palermo, un presidente ponte che sta aiutando la società a traghettare verso situazioni migliori, ma devo sottolineare che l'impegno della famiglia Mirri è stato prima da tifosi, poi da imprenditori. È ovvio che Damir ha fatto il lavoro che sa fare, ha comprato quattro anni di parte della pubblicità dello stadio".