© RIPRODUZIONE RISERVATA

Deludente, tecnicamente latente, caratterialmente da rivedere. In una parola, non adeguato alla serie A. Non potrebbe esserci altra valutazione per un direttore di gara come Pairetto, che conferma, anche in questa stagione, di essere il fanalino di coda del campionato. E che non “retrocede” grazie a una norma, da rivedere, che limita le dismissioni. Pairetto, sabato sera, ha confermato tutti i suoi limiti, con un uso smodato dei cartellini, come se alzarne tanti durante un match significa essere un buon arbitro. Otto “gialli”, di cui due trasformati in “rosso”, in una gara per niente cattiva com’è stata Sassuolo-Roma (emiliani avanti 3-0 in meno di mezz’ora) sono invece il segnale di scarsa personalità arbitrale e di gravi lacune tecniche.Purtroppo, con Rocchi (seguito da Calvarese) che andrà a casa tra qualche mese, Tagliavento che a casa ci sta da tempo (scegliendo strade lontane da quella che porta a casa Aia) e la coppia Mazzoleni e Banti messi davanti al video con risultati meno entusiasmanti di quello che si poteva sperare, c’è da chiedersi dove finirà la Can A nei prossimi anni. Per fortuna, qualche “affidabile” (come Di Bello che a Udine ha convinto) sta dando le risposte giuste, anche se in questo gruppo non ci sono Massa e Fabbri, altre due ex enfant prodige. Peccato che per alcuni, vedi Doveri (ottimo sabato pomeriggio) la giusta considerazione sia arrivata un pò tardi. Per l’arbitro romano, infatti, essere diventato internazionale in età avanzata signfiica preclusione per l’accesso nella categoria Elite della Fifa, làddove ci resta il solo Orsato...Un segnale evidente che il ricambio generazionale sta dando tanti problemi a Rizzoli, che può sperare in qualche giovane (La Penna su tutti) per evitare il naufragio. Giovani che hanno il diritto di sbagliare, com’è accaduto ieri a Pasqua, sommerso a Torino di critiche per i due calci di rigore concessi alla Juventus contro la Fiorentina. Il primo, che l’arbitro di Tivoli si era perso ma può starci, concesso per un tocco di mano (braccio largo che aumenta volume del corpo), il secondo, fin troppo generoso, per un contrasto tra Bentancur e Ceccherini. Pasqua assegna il rigore, Calvarese (al Var) lo richiama ad una dubbia OFR, ma il rigore viene erroneamente confermato. Non ha invece sbagliato Valeri, che sembra molto a suo agio davanti al video, nel richiamare Chiffi per il mancato cartellinorosso (poi mostrato) per un brutto fallo di Amrabat