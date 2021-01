PAGELLE VERONA

SILVESTRI 6,5

Nega il gol a Demme.

DAWIDOWICZ 6

Partita onesta, Faraoni l’aiuta su Insigne.

GUNTER 6

Duello muscolare con Petagna.

DIMARCO 6,5

La frittata dopo otto secondi, la rivincita segnando il pareggio: dentro i 90’ del Bentegodi, una storia di rinascita.

FARAONI 6,5

Mette sul piede di Dimarco il pari e trova molti varchi tra Bakayoko e Hysaj.

TAMEZE 6,5

Marca a uomo Zielinski e gli toglie ossigeno.

ILIC 6

Regge bene.

LAZOVIC 7

Fa male, insieme a Zaccagni, specie nell’uno contro uno.

BARAK 7,5

Dentro il gioco, col mancino qualcosa crea sempre e infila il corridoio per il raddoppio del Verona.

ZACCAGNI 7,5

Il migliore del Verona. Lotta, scatta, dribbling continui. Il Napoli lo vuole, il Verona non lo molla prima di giugno.

KALINIC 5

Avulso.

ALL.: JURIC 7

Un Verona perfetto.

PAGELLE NAPOLI

MERET 6

Nega un gol a Lazovic, ne incassa tre scontando poche colpe.

DI LORENZO 5

Soffre Zaccagni e Lazovic.

MAKSIMOVIC 5

Tanti errori, compresa una palla persa su Zuccagni a due passi dall’area di rigore.

KOULIBALY 5,5

Il reparto vive una giornataccia, lui compreso, anche se cerca di salvare la baracca.

HYSAJ 5,5

Traballa anche lui sulle incursioni del Verona.

DEMME 5,5

Il lancio per il gol di Lozano. Lui, la rete, la sfiora due volte. Ma non imprime ritmo al gioco.

BAKAYOKO 5

Non garantisce filtro. E osserva Barak infilarsi per il 2-1 senza opporre alcuna resistenza.

LOZANO 6

Segna subito il nono gol in campionato. È il principale destinatario degli sproni di Gattuso, che lo vorrebbe più «cattivo» ma soprattutto più deciso nel puntare Dimarco. Mura un sinistro di Demme destinato in porta. Sul pari di Dimarco non ripiega: Di Lorenzo era rimasto indietro.

ZIELINSKI 5

Stressato dalla marcatura a uomo.

INSIGNE 5

Veniva dal rigore sbagliato con la Juventus ma anche dall’aver preso parte a dieci gol (7 reti, 3 assist) nelle ultime nove gare di campionato. Stavolta è impalpabile: non trova spazi né giocate, e Gattuso lo cambia poco dopo un destraccio alle stelle.

PETAGNA 5,5

Sempre pronto a fare da boa, ma non calcia mai in porta.

ALL.: GATTUSO 5,5

Cambia poco rispetto alla Supercoppa: Napoli poco cattivo e fragilissimo dietro.

