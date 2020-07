PAGELLE VERONA



SILVESTRI 6

Reattivo sul tiro centrale di Gagliardini e sulla punizione di Sanchez.



RRAHMANI 6

Dalla sua parte l’Inter attacca meno, ma non tiene le avanzate di Sanchez. Fino al passaggio decisivo per Veloso.



GUNTER 5.5

Segue Sanchez ovunque, anche se deve limitare i suoi interventi per via dell’ammonizione.



KIMBULLA 5.5

Affascinante il duello con Lukaku, ma non è facile tenere il belga.



FARAONI 5

Arriva in ritardo su un bel cross di Veloso e sbaglia il gol del 2-2.



AMRABAT 6.5

Quando c’è da trotterellare in mezzo al campo non si scompone.



VELOSO 7

Un palo dai 25 metri e molte iniziative interessanti. Per poi pareggiare a 4’ dalla fine.



DIMARCO 6

Protagonista contro la sua ex squadra. Suo il lancio per il gol di Lazovic. Sfortunato nel deviare nella propria porta il cross di Candreva.



PESSINA 6.5

I suoi movimenti mandano in tilt difesa e centrocampo dell’Inter.



LAZOVIC 7

L’Inter non ha nemmeno il tempo di entrare in campo, che lui già ubriaca Skriniar e insacca il vantaggio del Verona.



STEPINSKI 5.5

Partecipa alle manovre offensive degli scaligeri, ma non è pericoloso.



DI CARMINE 5.5

Dovrebbe essere il punto di riferimento in attacco, ma fatica.



ADJAPONG 5.5

Entra in campo quando l’Inter pressa di più in fase offensiva.



JURIC 6

Il suo Verona gioca un ottimo primo tempo, ma crolla nella ripresa. Si salva grazie a Veloso





PAGELLE INTER



HANDANOVIC 5.5

Un po’ goffo in occasione del gol del Verona.



SKRINIAR 5

Affonda in 120 secondi, quando Lazovic lo salta e insacca in rete.



DE VRIJ 5.5

Anche l’olandese ci mette del suo in qualche disattenzione.



GODIN 6

Il più attento dei tre nel reparto arretrato.



CANDREVA 7

Nel primo tempo è impreciso con i cross, ma si fa trovare pronto per ribadire in rete il palo colpito da Lukaku. Costringe Dimarco all’autogol.



GAGLIARDINI 6.5

Il Verona in mezzo al campo pressa che è un piacere, ma nella ripresa risorge.



BROZOVIC 5.5

Si fa vedere con due conclusioni dal limite che terminano sul fondo, ma Pessina gli fa girare la testa.



YOUNG 5.5

Nel giorno del suo 35esimo compleanno, l’esterno inglese fa un po’ di fatica.



BORJA VALERO 6.5

Preferito a Eriksen, non viene aiutato molto dai due mediani. Ma sa far girare il pallone.



LUKAKU 6.5

L’Inter fa molto affidamento su di lui. Centra il palo che poi Candreva ribadisce in rete.



SANCHEZ 7

Costretto a tornare a centrocampo per cercare qualche pallone giocabile.



VECINO 6

Fa rifiatare Brozovic.



CONTE 6

Già gustava il controsorpasso all’Atalanta e invece resta quarto.

