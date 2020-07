Non bastano il cuore e la testa. La Lazio torna a fare la partita. Per un tempo l’Udinese si chiude e ci prova solo in ripartenza. Poi però i biancocelesti crollano nella ripresa e sono i padroni di casa a sfiorare la vittoria.

UDINESE

MUSSO 6

Plastica ma efficace la parata sulla bomba di Lazzari. Blocca a terra su Immobile. Efficace.

NUYTINCK 6,5

Fa belle diagonali, è attento al centro in ogni raddoppio. Roccia.

BECAO 6

Ci prova al volo e impegna Strakosha. E’ sgraziato ma efficace in difesa. Utile.

DE MAIO 6

E’ bravo a tenere Caicedo. Di testa non ha mai grossi problemi. Fisico.

LARSEN 6

Troppo debole un suo mancino per impensierire Strakosha. Ha vita facile con Jony sulla sua fascia. Fortunato.

DE PAUL 7

Si trascina Jony e lo travolge. Calcia di poco alto, poi un siluro d’esterno. Sfiora il gol pure allo scadere. Il migliore.

JAJALO 6

Mura Luis Alberto e gli si gira il ginocchio. Sostituito per infortunio.

FOFANA 6,5

Dà sostanza a centrocampo e negli inserimenti in area. All'ultimo minuto sembra fresco come una rosa quando sradica dai piedi degli avversari il pallone. Inarrestabile.

SEMA 5

Soffre tantissimo Lazzari in ogni accelerata. Traballante.

OKAKA 5,5

Dopo 2’ prende il giallo da diffidato per un pestone su Radu. Ingenuo e compassato.

LASAGNA 6,5

E’ in palla, semina il panico nei contropiedi nella difesa avversaria. Sbaglia nei momenti topici la scelta. Gazzella.

WALLACE 6

Mette muscoli e corsa. Però poco altro.

SAMIR n.g.

Ter Avest n.g.

Teodorczyk n.g.

GOTTI 6,5

Aspetta la Lazio e cerca di punirla in ripartenza. Funziona tutto nella ripresa. Alla fine il pari è una vittoria. Stratega.



LAZIO

STRAKOSHA 6,5

Facile la parata su Larsen, s’impegna su Becao. A tu per tu con Lasagna è miracoloso con la mano. Devia l’esterno di De Paul in corner. Spiderman.

LUIZ FELIPE 6

E’ aggressivo ed efficace in ogni raddoppio. Salva tutto sul tiro di Lasagna di petto, poi se lo perde nello scatto tutto solo. Prima di uscire per crampi, in scivolata è di nuovo decisivo. Discontinuo.

ACERBI 5,5

Sullo scatto viene bruciato da Lasagna. Nella ripresa si trasferisce a sinistra e sbaglia passaggi a raffica. Stanco.

RADU 6

Viene condizionato da un pestone pronti via. Gioca alto e anticipa, buona qualche ripartenza. Esperto.

LAZZARI 6

Suo il primo tiro alto della sfida. Poi calcia un siluro dalla distanza e regala una bella palla a Immobile a mezz’aria. Si spegne nella ripresa. Comunque il migliore.

MILINKOVIC 5

E’ acciaccato e si vede, ci prova di testa a segnare. Poi calcia malissimo dal limite. Regala una palla a Lasagna, che per poco non costa il ko biancoceleste. Impalpabile.

PAROLO 5,5

E’ pressato di continuo da Okaka, Quando arriva al tiro al volo, ciabatta. Fa tutto da solo in mediana, ma rischia di far partire un contropiede di Fofana. Stakanovista.

LUIS ALBERTO 5,5

Nasconde la sfera con la suola, tutto passa da lui a inizio gara. Calcia alle stelle, nella ripresa totalmente assente. Sparito.

JONY 5

Litiga con la palla, regala un clamoroso contropiede a Lasagna. Liscia di testa su Becao. Inconsistente.

CAICEDO 5,5

Viene ammonito al primo fallo, stavolta prova a far salire la Lazio. Copre la palla e la smista, ma non ha il guizzo della Pantera. Macchinoso.

IMMOBILE 5

La sua prima girata viene deviata da Nuytink. Viene a prendersi la palla troppo dietro, poi in area gira al volo mogio. Si lancia a terra e protesta di continuo. Nevrotico.

LUKAKU 6

Fa una mezza accelerata, ma è provvidenziale ad anticipare De Paul al centro area. Difensore.

BASTOS 6

Ci mette sempre il fisico, prova a risolvere persino con un siluro alto. Volenteroso.

CATALDI 6

Non entra subito in partita, poi prova a far girare la squadra e a lanciarla. Geometra.

ADEKANYE 6

Ci mette la solita grinta. De Paul devia in angolo il suo tiro e gli nega la gloria. Giovanotto.

DJAVAN ANDERSON n.g.

INZAGHI 5,5

Rivede una squadra più compatta, ma la sua gioia dura sino alla ripresa. Non incide con le sostituzioni e urla. Disperato.

ABISSO 5,5

E’ severo coi cartellini, ma la gestione della sua partita è senza troppi affanni.



Ultimo aggiornamento: 00:17

© RIPRODUZIONE RISERVATA