Domenica 22 Agosto 2021, 20:52 - Ultimo aggiornamento: 20:56

JUVENTUS

Szczesny 3 - Regala due gol all’Udinese con due errori gratuiti, serata da incubo

Danilo 6 - Terzino destro d’esperienza, sbaglia poco e sostiene il possesso

De Ligt 6 - Pussetto gli fa il solletico, gioca semplice e non abbassa la guardia

Bonucci 6 - Chiude tutti gli spazi in difesa e fa ripartire l’azione con lanci intelligenti, suo il retropassaggio che innesca la catastrofe di Szczesny

Alex Sandro 6 - Equilibrio sulla sinistra, affonda e controlla senza affanni

Cuadrado 7 - Innesca il vantaggio con uno spunto dei suoi dalla destra, poi trasforma con freddezza un assist d’oro di Dybala per il 2-0. Imprescindibile

Bentancur 6,5 - Inserimenti di personalità e l’assist per l’1-0 a Dybala. Cala nella ripresa ma colpisce un palo

Ramsey 5,5 - Buone letture tattiche, ma ancora troppo timido in mezzo al campo

Bernardeschi 6 - Ci mette testa e fisico, prestazione interessante

Dybala 7 - Manca Ronaldo? Dopo 120 secondi ci pensa il capitano a sbloccarla, e sempre nel primo tempo manda in porta Cuadrado con un assist a campo aperto da applausi.

Morata 5 - Gioca tanto per la squadra, si sacrifica ma non vede mai la porta, ad eccezione di un palo.

Ronaldo 6 - Ha subito un pallone ghiotto di testa ma angola troppo. Poi segna il 3-2 ma giustamente annullato per fuorigioco

Chiesa 6 - Pesca l’assist per Ronaldo nel recupero, gol annullato)

Kulusevski 5,5

Chiellini 6

Locatelli ng

Allegri 5,5 - Butta via una vittoria già in tasca, primo tempo devastante, ripresa in calo nonostante le forze fresche dalla panchina. Una Juve ancora a metà. E il caso Ronaldo da gestire.

UDINESE

Silvestri 6 - Bruciato dal vantaggio di Dybala e trafitto da Cuadrado, senza colpe

Becao 5,5 - Non ha responsabilità dirette sui gol

Nuytinck 5 - Soffre terribilmente gli inserimenti in velocità dei bianconeri, saltato agilmente da Cuadrado sul 2-0

Samir 5,5 - In affanno, fatica a reggere il ritmo degli avversari

Molina 6 - Lotta fino al 97’

Arslan 6,5 - In ritardo su Dybala nel primo gol, ma si conquista un calcio di rigore decisivo in avvio di ripresa e lancia la rimonta

Walace 5,5 - Prova a mettere ordine, meglio nella ripresa

Makengo 5 - Corre molto ma poco ordinato col pallone

Udogie 5 - Non riesce a contenere Cuadrado

Pereyra 6,5 - Freddissimo dal dischetto con il gol che riapre la gara nella ripresa

Pussetto 6 - Primo tiro debole in porta, corre e lotta finché ne ha.

Deulofeu 6,5 - Si avventa su Szczesny per il gol del 2-2(Stryger Larsen 6)

Zeegelaar ng

(Jajalo 5,5)

(Okaka 6)

Gotti 6 Primo tempo in grande difficoltà. Ma l’Udinese è sempre in partita, e conquista un punto fondamentale in rimonta, con un secondo tempo da grande