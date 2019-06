Le pagelle di Ucraina-Italia: Plizzari è sempre attento, ma cosa sbagliano Pinamonti e Capone

Ultimo aggiornamento: 19:53

PLIZZARI 6.5Sempre attento a dimostrazione dell’ottimo Mondiale disputato fino a questo momento.GABBIA 6Fa il suo senza sbavature.DEL PRATO 6Cerca di tenere unito il reparto difensivo, ma il centrocampo non lo aiuta molto nelle coperture.RANIERI 5Il cross da dove nasce il gol dell’Ucraina arriva dalle sue parti.BELLANOVA 5Non è brillante come nelle ultime partite. Troppi errori.FRATTESI 6Cerca di dare qualità in mezzo al campo. Si fa vedere con due assist: uno per Scamacca e uno per Pinamonti a fine primo tempo.ESPOSITO 5Non si capisce il perché non abbia seguito Buletsa in occasione del gol dell’Ucraina.PELLEGRINI 5.5Spesso in ritardo e impreciso. Si rifarà.TRIPALDELLI 5.5Si fa vedere poco. Di lui ci ricordiamo un cross pericoloso.SCAMACCA 6Il gol del pareggio fa esultare tutta Italia, ma il Var annulla la sua prodezza.PINAMONTI 5È mancato il suo senso del gol. A inizio ripresa è grave il suo errore davanti a Lunin sullo 0-0.ALBERICO 6Entra al posto di Frattesi ed è incisivo fin da subito.CAPONE 5A un minuto dalla fine fallisce il gol del pareggio.NICOLATO 6La sua Italia lotta, ma il sogno si frantuma in semifinale.LUNIN 7Non si fa ingannare da Pinamonti a inizio ripresa. Resta in piedi e respinge il tiro del capitano degli azzurrini.KONOPLIA 6.5Suo l’assist del gol vittoria di Buletsa.POPOV 5Gioca una buona gara, ma rischia di rovinare tutto con l’espulsione (doppio giallo).BESKOROVAINYI 6Poche sbavature. Attento e lucido.BONDAR 6.5A fine primo tempo è decisivo quando mura un tiro di Pinamonti.KORNIIENKO 6.5Dà del filo da torcere a Bellanova.KASHCHUK 6.5Centra la traversa nel finale.DRYSHLIUK 6Non si arrende mai in mezzo al campo.CHEKH 6Macina chilometri e fa bene in fase difensiva.BULETSA 7Prima impegna Plizzari con una bella punizione, poi castiga l’Italia con il gol della vittoria.SIKAN 5Era il giocatore più atteso dell’Ucraina, ma si vede poco. Condizionato dal giallo dopo pochissimi secondi.SUPRIAGA 5Ha l’occasione del 2-0, ma sbaglia in maniera clamorosa.KHAKHLOV 6Fa il suo senza problemi.PETRAKOV 7La sua Ucraina gioca con la difesa a cinque. Non facile superare il suo muro difensivo. Ora si giocherà la finale Mondiale.