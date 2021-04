18 Aprile 2021

di Alessandro Angeloni

(Lettura 3 minuti)







Pagelle Torino-Roma

MILINKOVIC-SAVIC 6

Copre con il corpo tutta la porta

IZZO 6

Tonico, tosto. Non molla.

NKOULOU 5,5

MEzza distrazione, poteva essere fatale.

BREMER 6

Si fa spesso sentire nel gioco di testa

VOJVODA 5

Si perde facile, contro un avversario modesto.

18’ ST SINGO 6

Più incisivo, là a destra.

LUKIC 6

26’ ST RINCON 6,5

Si permette il lusso di chiudere la partita con il gol del 3-1.

MANDRAGORA 7,5

Regia di classe: perfetto.

VERDI 6,5

I lampi di genio, tra mille alti e bassi.

37’ ST BASELLI N.G.

ANSALDI 7

Pennellata su Sanabria, basta e avanza per rinvigorire il Tori.

SANABRIA 7

Fa una sola cosa: il gol del pereggio. Non è poco.

26’ ST ZAZA 7

Ribalta la Roma.

BELOTTI 7

Combattente senza il gol. Ma decisivo, comunque.

NICOLA 7

Non solo motivatore. Sterza la partita con i cambi, dimostrando di essere anche lucido nella strategia.