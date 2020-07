PAGELLE SPAL



LETICA 6

Controlla tutto con lucidità. A inizio ripresa è prodigioso su Sanchez.



SALA 5.5

Crolla nella ripresa come il resto della squadra.



VICARI 5

Non sempre lucido quando Inter va in pressing nella sua zona del campo.



BONIFAZI 5

Tiene in gioco Candreva in occasione del vantaggio dell’Inter.



RECA 5

Candreva gli fa venire i capelli bianchi.



STREFEZZA 6

Uno dei giocatori più insidiosi della Spal.



VALDIFIORI 5

Non fa girare il pallone come dovrebbe.



DABO 6

Torna spesso a dare una mano in difesa.



MURGIA 5.5

In fase difensiva pecca un po’.



CERRI 5

Si vede poco in attacco.



PETAGNA 6

Colpisce la traversa e dà una buona palla a Strefezza quando c’è il contatto in area con Handanovic.



CIONEK 5

In difficoltà anche lui appena l’Inter si affaccia nell’area ferrarese.



D’ALESSANDRO 5

Entra a risultato compromesso.



DI BIAGIO 5

La sua Spal ha praticamente entrambi i piedi in B.





INTER



HANDANOVIC 6

Controverso quel contatto in area con Strefezza sul finire del primo tempo.



SKRINIAR 6

Per lo slovacco non è un periodo facile, ma prova a contrastare gli attaccanti della Spal.



RANOCCHIA 6

Cerca di non commettere errori.



BASTONI 6

Forse un po’ troppo irruente, ma si fa sentire.



CANDREVA 7

Quando c’è bisogno di lui, risponde presente e va in gol.



BROZOVIC 6.5

Questa volta gioca con più coraggio. Centra un palo.



GAGLIARDINI 6.5

Bravo nei suoi inserimenti offensivi. Chiude con il quarto centro.



BIRAGHI 7

Gol del raddoppio e assist a Sanchez per il terzo sigillo nerazzurro.



ERIKSEN 6.5

Torna titolare e prova a giocarsi questa chance.



SANCHEZ 7.5

Ancora una volta uno dei migliori in campo. Bellissimo l’assist per Candreva. Firma lo 0-3.



LAUTARO MARTINEZ 6.5

Le sirene da Barcellona continuano a suonare, ma lui cerca di non farsi distrarre.



D’AMBROSIO 6

Controlla senza problemi.



YOUNG 6.5

Pronti via e regala l’assist a Gagliardini.



CONTE 7

Arriva a sei punti dalla Juventus. Conoscendolo, starà ancora pensando ai punti persi con Bologna e Verona.

