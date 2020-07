SASSUOLO

Consigli 5

Trafitto da Danilo, fulminato da Higuain. Qualche incertezza, bene nel finale su due occasioni di Ronaldo

Muldur 7

Sfiora l’1-2 con un tiro da fuori deviato, ma Szczesny si supera, innesca il primo gol con un’azione insistita. L’uomo in più di De Zerbi

Chiriches 6

Tiene in gioco Higuain sul 2-0, ma salva un gol fatto con deviazione provvidenziale su tiro a botta sicura di Ronaldo

Peluso 5

Regge l’urto ma paga cara l’incertezza sul terzo gol di Alex Sandro, che fa 3-3 di testa

Kyriakopoulos, 5,5

Poco appariscente ma non sbanda quasi mai

Magnanelli 6

Ringhia sugli avversari, dà equilibrio

Locatelli 6,5

Ci mette anche qualità, spezza e fa ripartire

Berardi 7,5

Trova il gol del 2-2 con una punizione mancina straordinaria (primo gol in carriera alla Juve) e pesca l’assist per il 3-2 di Caputo

Djuricic 6,5

Segue l’azione di Muldur e trova l’incrocio sull’assist di Caputo per l’1-2

Boga 6,5

Spunti interessanti, ma manca di precisione e sangue freddo sotto porta

Caputo 7

Assist per gol di Djuricic, innesca duelli coi difensori avversari e apre spazi decisivi ai compagni

(Marlon ng, Bourabia 6, Ferrari ng, Traore 5, Raspadori ng)

De Zerbi 7

Va sotto ma non si disunisce, la rimonta è inarrestabile. Azzecca anche i cambi, Alex Sandro gli nega la gioia della vittoria.



JUVENTUS

Szczesny 8

Salva letteralmente la Juve. Nel primo tempo super parata su Muldur e due uscite provvidenziali su Caputo e Berardi, vola anche nella ripresa e evita la sconfitta

Danilo 6

La sblocca con una bordata su schema da corner, incerto sul terzo gol del Sassuolo

De Ligt 5,5

Pronti via si fa male alla solita spalla destra, poi è limitato dal dolore, fatica a trovare la sintonia con Chiellini e va in confusione quando il Sassuolo alza il ritmo

Chiellini 5

Serataccia, non entra mai in partita e deve uscire per problemi fisici

Alex Sandro 6,5

Il gol del 3-3 vale un punto decisivo verso lo scudetto. Il migliore in difesa, sicuramente il più lucido.

Bentancur 5

Ormai è un punto fermo del centrocampo, ma deve maturare, perde troppi palloni provando giocate improbabili, una di queste provoca la punizione del 2-2 di Berardi

Pjanic 6,5

Due assist, il primo da corner, il secondo di prima a campo aperto, poi cala clamorosamente

Matuidi 5

Mette ordine, ma giri a ritmi bassissimi

Bernardeschi 5

Parte bene ma si perde, non sa dove andare a sbattere

Higuain 6,5

Sfonda alla prima occasione, lanciato in porta da Pjanic, non perdona di fronte a Consigli e sigla il 2-0

Ronaldo 5

Ci prova quattro volte ma non va. Serata complicata, la palla non entra e lui va in affanno

(Rugani 5, Rabiot 5,5, Ramsey ng, Douglas Costa 6, Dybala 6)

Sarri 6

La sua Juve ha un problema, non si può fare finta di nulla. Nove gol concessi in tre partite sono troppe, bisogna trovare un rimedio in tempo per la Champions

© RIPRODUZIONE RISERVATA