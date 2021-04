11 Aprile 2021

di Marco Callai

SAMPDORIA

Audero 6,5: compie almeno tre grandi parate su Insigne, Fabian Ruiz e Zielinski.

Bereszynski 5,5: meglio in fase propositiva che difensiva, lontano dall’azione in occasione del vantaggio del Napoli

Yoshida 5: non riesce a contrastare Osimhen in occasione del raddoppio, rischia grosso in un’altra situazione con Insigne

Colley 6,5: le palle alte sono tutte sue, ma è bravo anche a sbrogliare le matasse più complicate

Augello 5,5: spesso colpevolmente in ritardo in copertura sulla sua fascia di competenza

Candreva 5: manca completamente il suo contributo in termini di esperienza, si prende troppe pause

Thorsby 6: grande rammarico per l’annullamento del gol del pareggio, il suo perfetto stacco è viziato da un fallo su Koulibaly. Per il resto, rendimento discontinuo in mediana

Jankto 5,5: non è la sua posizione, quella del play, e si vede (dal 41’ st Verre)

Damsgaard 5,5: non si prende la responsabilità di creare superiorità o saltare l’uomo, migliora quando è spostato al cent ro (dal 41’ st Leris)

Quagliarella 5,5: cerca di aiutare in ogni modo la squadra, nell’area del Napoli Manolas gli concede pochissima libertà di movimento (22’ st Keita 5,5: si perde nei meandri della difesa avversaria)

Gabbiadini 6,5: il più pericoloso, obbliga Ospina a un difficile intervento e un’uscita un po’ spericolata

All. Ranieri 6: la sua Samp non riesce a opporsi alla grande determinazione odierna del Napoli, sconfitta meritata

NAPOLI

Ospina 6,5: grande uscita su Gabbiadini lanciato a rete, lo scontro gli crea qualche problema ma non gli toglie la voglia di continuare a esser protagonista rifiutando così il cambio

Di Lorenzo 6,5: accelera spesso e volentieri entrando nel raggio d’azione di Politano, prestazione volitiva

Manolas 6: si riscatta dopo la brutta prova di Crotone con una prova sicura

Koulibaly 7: chiunque si presenti dalle sue parti ha vita dura, l’unico a sovrastarlo è Thorsby ma, secondo Valeri e il VAR, in maniera fallosa

Mario Rui 6: svolge bene il compitino

Fabian Ruiz 7: la decima rete in serie A arriva al 35’ con un sinistro chirurgico, sfugge sempre al controllo degli avversari e si fa trovare spesso libero al limite dell’area (45’ st Bakayoko)

Demme 6: ordinato, copre bene gli spazi centralmente

Politano 5,5: sbaglia una ghiotta occasione per raddoppiare a fine primo tempo, si vede poco nella ripresa (29’ st Lozano 5,5: evitabile scontro con Audero, il giallo gli costa l’Inter)

Zielinski 6,5: settimo assist stagionale, è sempre l’anima principale delle azioni offensive del Napoli (29’ st Mertens 6,5: assist a Osimhen per il gol che chiude la gara)

Insigne 6: Audero gli sbarra la strada al 54’ sul più facile dei tap-in ma per la retroguardia della Samp i suoi ripetuti affondi sono una minaccia continua (45’ st Elmas)

Osimhen 7: partecipa all’azione del vantaggio di Ruiz, poi chiude il match sfruttando una bella verticalizzazione di Mertens

All. Gattuso 6,5: carica bene la sua squadra dopo la sconfitta contro la Juve, la risposta è confortante sotto il profilo del risultato e del gioco