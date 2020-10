LAZIO

STRAKOSHA 5,5

Sfiora appena la capocciata di Quagliarella. Rimane attonito sull’esterno di Augello e non può nulla nemmeno su Damsgaard, Evita il 4 a 0 con una doppia parata. Inerme.

PATRIC 4,5

Spazza e bada al sodo. E’ attento sin quando non regala a Damsgaard il terzo gol con un errore grottesco. Rassegnato.

ACERBI 5

Chiude le linee di passaggio, ma sul gol tiene in gioco Augello e poi vaga nel vuoto. Nel raddoppio passa la palla ad Augello. Impreciso.

HOEDT 4,5

Guarda solo la palla e si perde totalmente Quagliarella al centro sul vantaggio doriano. Sbadato.

PAROLO 4,5

E’ in imbarazzo fuori ruolo, viene subito ammonito. Si perde completamente Augello sul cross del gol. Confuso.

MILINKOVIC 5

Fa le sponde di testa. Ci mette molto il fisico, ma poco tecnica. Ci prova con l’esterno dalla distanza. Stanco.

LEIVA 5

Gli manca la solita interdizione e la miglior forma. Cade con troppa facilità. Convalescente.

LUIS ALBERTO 5

Sbaglia tante palle in uscita, non inventa. Inesistente.

DJAVAN ANDERSON 4,5

Soffre l’ex Candreva in ripiegamento, non riesce a incidere mai quando scende in attacco. Impaurito.

CORREA 4,5

Non è lesto davanti ad Audero. Copre male la palla e nei dribbling diventa scontato. Nel secondo tempo angola troppo il tiro. Svogliato.

CAICEDO 5

Si divora un gol, per fortuna in fuorigioco. Poi calcia di poco al lato, ma è sempre macchinoso. Mogio.

FARES 5,5

Entra e crossa a raffica. Molle in copertura. Corridore.

MARUSIC 5

Torna sulla sua fascia, ma non tenta mai un’accelerata. Limitato.

VAVRO 5

Traballa da ultimo uomo, ma almeno non combina nessun guaio. Terrorizzato.

MURIQI 5,5

Spedisce Correa in porta, è l’unica giocata. Esordiente.

CATALDI NG

INZAGHI 5

Fa qualche esperimento di troppo e non riesce a riprendere la gara coi cambi. Presuntuoso.

ORSATO 6

Usa i cartellini con buon senso, ha vita facile sino al novantesimo. Facilitato.

SAMPDORIA

AUDERO 6

Ha vita facile, la Lazio prova a impensierirlo solo dalla distanza.

BERESZYNSKI 6,5

Dialoga molto con Candreva sulla corsia di destra, rischia poco su Djavan Andrerson.

TONELLI 6,5

Solo un brivido con quel passaggio orizzontale su Correa.

YOSHIDA 7

E’ bravissimo in più di una diagonale difensiva. Annienta Correa.

AUGELLO 8

Protagonista assoluto della partita. Un assist e un gol da cineteca.

CANDREVA 6,5

Mette sempre in apprensione la sua ex squadra a destra.

JANKTO 6,5

Ci mette il fisico e la voglia, stravince i duelli in mediana.

EKDAL 6

Organizza la manovra della sua squadra giocando sempre palla a terra.

THORSBY 7

Si francobolla a Milinkovic-Savic con una marcatura a uomo e non gli lascia scampo.

RAMIREZ 6

Gioca da raccordo fra le linee nel 4-4-1-1 di Ranieri ed è prezioso.

QUAGLIARELLA 7

Vecchietto terribile e sempre vincente. Vola in cielo e la mette di testa nel sette.

DAMSGAARD 7

Entra e fa un gol pazzesco. A livello personale sfiora persino il raddoppio.

A. SILVA 6

La forma non sarà al top, ma sopperisce con la qualità.

VERRE 6,5

Approfitta della dormita di Patric per servire a Damsgaard il pallone che chiude il match.

KEITA 6

Entra e sfiora la rete. Eccede sul 3 a 0 in qualche tacco di troppo che innervosisce.

LERIS n.g.

RANIERI 7,5

Imbriglia la Lazio e impartisce a Simone Inzaghi una lezione tattica.

