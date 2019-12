Sampdoria-Juve, le pagelle: show di Ronaldo e Dybala, ma ancora flop di Rabiot

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SAMPDORIAAudero 5,5: si allunga al massimo ma al 19’ il tiro di Dybala appare davvero imprendibile. Incerto, invece, sull’uscita in occasione del 2-1 di Cristiano RonaldoMurillo 5: dalla sua fascia nascono entrambi i gol della JuventusFerrari 5,5: fatica a prender le misure a DybalaColley 6,5: lotta e vince spesso il confronto con Higuain, nella prima mezz’ora chiude tante falle. Intervento magistrale a fermare Ronaldo nel primo tempo.Murru 5,5: sovrastato da Cristiano Ronaldo in occasione del gol partita della JuventusDepaoli 6: senza infamia e senza lode, si fa male a inizio ripresa (5’ st Leris 5,5: fa rimpiangere Depaoli)Thorsby 6: gara di sacrificio, interpretata con il giusto spiritoLinetty 5,5: passo indietro rispetto al derby anche se l’impegno non mancaJankto 6: meglio del solito, due volte insidioso con soluzioni ricercate dalla distanza (dal 16’ st Gabbiadini 6: non si vede molto ma offre un pallone d’oro a Ramirez che lo spreca)Ramirez 6: non esce mai dal vivo del gioco della Samp ma non è incisivo come in altre situazioniCaprari 6: una continua fonte di sofferenza per la Juventus, in gol anche stasera dopo aver firmato il definitivo 2-0 del maggio scorso. L’espulsione, però, è frutto di un’ingenuità.All.: Ranieri 6: l’atteggiamento è quello giusto e anche la determinazione della sua Samp crea più di una difficoltà alla Juve. Manca sempre qualcosa là davanti.JUVENTUSBuffon 6: incolpevole sul pareggio di Caprari, non si fa sorprendere dalle conclusioni dalla distanza di JanktoDanilo 6: prestazione sufficiente, anche se la sua spinta funziona a intermittenzaBonucci 6,5: comanda bene la difesa e sbroglia anche alcune intricate matasseDemiral 6: va in difficoltà dopo il gol della Samp ma nella ripresa si riprende beneAlex Sandro 6: suoi i perfetti suggerimento per la magia di Dybala e per l’imperioso stacco di Cristiano Ronaldo, ma il pareggio di Caprari nasce da un suo clamoroso pasticcioRabiot 5,5: terza presenza consecutiva da titolare, meglio delle ultime due uscite ma ancora lontano dai livelli di prestazione visti con la maglia del PSGPjanic 6: usa pennello e clava a centrocampo per disegnare gioco e, quando serve, contrastare gli avversariMatuidi 6: offre il meglio di sé in aiuto alla difesaDybala 7: spettacolare sinistro al volo per l’1-0 dopo meno di 20 minuti. Quinto sigillo in campionato, eguaglia il computo totale di reti della scorsa stagioneHiguain 5,5: Colley non gli concede tregua, si nota solo per un pallone spedito in gradinata Nord e poi per un errore sottoporta su cross di Ronaldo (dal 24’ st Ramsey 6: entra in partita con la giusta concentrazione)Ronaldo 7: sale in cielo per il gol-partita, 2 metri e 56 in elevazione. Ogni tanto si prende qualche pausa ma palla al piede è devastanteSarri 6,5: centesima vittoria in serie A grazie a due dei suoi campioni. I cambi sono quelli giusti.