Roma-Wolfsberger, le pagelle: Diawara l'architetto, Perotti tocchi vecchia maniera. La difesa balla

Diawara geometrico, Perotti è quasi Perotti. Florenzi, una notte buia.MIRANTE 7Riposo? Macché. Una buona parata nel primo tempo, decisivo nella ripresa su Niangbo, lì si fa male a una spalla. E niente, bisogna rivolgersi alla Madonna di Lourdes.FLORENZI 4,5Niangbo lo manda ai pazzi, forse non è più abituato al ritmo partita o forse è mentalmente scarico, demotivato. Chiaramente in difficoltà. L’autogol è la foto del momento. Pensi vada male? Alla fine va pure peggio.FAZIO 4Prove generali da vice Smalling. Si fa bruciare da Weissman. Rimandato.MANCINI 5Costretto ad accorciare su Naingbo nell’azione del (auto) gol al posto di Under e Florenzi, ma va un po’ a spasso. Sul palo di Weissman sta a guardare. Serata faticosa. Distratto.SPINAZZOLA 5Non convince in fase offensiva, un po’ meglio quando deve proporre gioco. Corre molto, ottima una sua percussione coast to coast nella ripresa.VERETOUT 6Fa il suo ma stranamente perde qualche pallone di troppo. Forse è un po’ stanco. Ma non c’è tempo per morire. Deve stringere i denti, altri due sforzi e poi arrivederci al 2020.DIAWARA 6,5Verticale per Perotti da regista navigato. Non una palla qualsiasi, ma quella che riporta la Roma in vantaggio. Cala nella ripresa. Peccato per il giallo (intervento brutto comunque), salterà l’andata dei sedicesimi.UNDER 5Con Florenzi forma una catena di destra che sembra di latta. Produzione offensiva ridotta a qualche lampo. Ridateci il vecchio Under, per favore.MKHITARYAN 6La verticale di prima per Dzeko porta bellezza e un rigore per la Roma. Pochi altri lampi, sempre in verticale, da trequartista, forse il ruolo che predilige.PEROTTI 6,5A parte il rigore trasformato (con la solida freddezza) e l’assist per la rete di Dzeko, Diego appare brillante e voglioso, nelle rincorse, nel pressing, nel riportare sempre avanti il pallone. In partita da subito e decisivo come gli capitava un tempo. Stanco, Fonseca lo sostituisce, lui non la prende benissimo.DZEKO 7Si procura un rigore e segna il secondo vantaggio, a porta vuota, su perfetto assist di Perotti. Il tutto in punta di piedi e guai a sforzarsi troppo, visti i chiari di luna.PAU LOPEZ 6Neanche si mette i guanti e prende il gol. Poi non rischia più di tanto.ZANIOLO 6Vivace, pericoloso. Rassicurante.PELLEGRINI 6Qualche buona idea, come sempre.FONSECA 6Partita molto complicata, anche per colpe evidenti della Roma, che difende male. Di buono c’è la qualificazione.