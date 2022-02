Sabato 19 Febbraio 2022, 20:44 - Ultimo aggiornamento: 20:56

RUI PATRICIO 5

Respinta moscia e soprattutto nel bel mezzo dell’area, invece di deviare a lato, e Barak lo uccella dopo 5’. Sul 2-0 può nulla. Si è involuto anche lui

KARSDORP 4,5

Centrale d’occorrenza e d’emergenza, quando incrocia Caprari sono dolori. Continua a manifestare incertezze drammatiche sul piano tecnico.

SMALLING 6

Caprari gli scappa via nell’azione del 2-0, facendo prevalere il passo più corto. In qualche modo tiene su la baracca, con l’esperienza e il talento del difensore di rango

KUMBULLA 5,5

Non ha armi per tamponare Barak quando quello rientra e riparte col suo passo sincopato, e passa brutti momenti. Meglio nella ripresa, visto che gli avversari calano

MAITLAND-NILES 4

Fa quasi tenerezza per come appare spaesato, piccolo e lontano da ogni cosa, nel grande stadio che lo sovrasta. Non incide su nulla

OLIVEIRA 4

In poche settimane si è normalizzato, ora vaga per il campo senza brio, idee e tecnica. Un paio di appoggi stralunati già in avvio ne evidenziano la serataccia, che prosegue fino a quando perde anche Tameze sul 2-0. Sostituito per disperazione

CRISTANTE 6

Primo tempo di confusione assoluta, saltato e scherzato in parecchie occasioni. Nel st riprende possesso del territorio, chiude quando serve e fa ripartire l’azione.

PELLEGRINI 4,5

Ha la marcatura personalizzatissima di Ceccherini, come quando ai vecchi tempi si seguiva l’uomo anche negli spogliatoi. Soffre enormemente, sembra anche poco centrato negli appoggi, il che colpisce assai. Reclama un rigore invano

VIÑA 4,5

Rimane in una terra di nessuno, senza offrire chiusure adeguate né accompagnando i contrattacchi, sempre incerto. Nell’intervallo va sotto la doccia

ABRAHAM 5

Abbandonato da tutti, solingo, immalinconito dal mancato contributo di Felix. Nella ripresa va meglio perché è più assistito, però non vede la porta lo stesso: Gunter lo tarpa

FELIX 4

Non si vuole infierire su un ragazzo così giovane, ma sembra proprio che oltre la corsa e gli scatti ci sia poco, o moltissimo da imparare

VERETOUT 6

Un sinistro sull’esterno rete al 13’ st suona la carica. Porta avanti tanti palloni, con rabbia più che con idee chiare, ma serve anche quello

ZALEWSKI 6,5

Un paio di sgasate non banali, e se non altro blinda meglio la fascia rispetto a Viña

VOLPATO 7

E’ al posto giusto nel momento giusto e schiaffa in rete il sinistro che riapre i cuori alla speranza, entrato in campo da poco. Gestisce bene anche altri palloni: è uno che ci sa fare e si sapeva. Anzi lo sapeva prima di tutti il Capitano, che avrà sorriso consapevole.

BOVE 7

Subito caldissimo e furente, dà energia e geometrie sicure, fino al gol del 2-2 che è un colpo da simpatica canaglia. Bravissimo

MOURINHO 5

Primo tempo sconvolgente, da Roma sparita. Ripresa di nervi e di fede, ma il calcio, anzi il bel calcio, è un’altra cosa. Stavolta lo salvano i ragazzi, ma in futuro?

MONTIPÒ 5

Piazzamento disastroso sul 2-2 e Bove lo punisce

FARAONI 6,5

Avvia il primo gol, blinda la fascia destra, nel finale va al centro, sempre con criterio e attenzione

GUNTER 7

Si conferma difensore di razza, con le chiusure giuste e il fisico che serve, Tammy deve girare al largo

CASALE 7

Ottimo anche lui per presenza scenica e pulizia negli interventi. Esce solo perché è già ammonito

LAZOVIC 6

Primo tempo col sigaro in bocca, ripresa più confusa, con qualche sbilanciamento di troppo

CECCHERINI 7

Stavolta esce dalla linea difensiva per salire su Pellegrini, e lo annulla. Esce infortunato

TAMEZE 7

Che gamba, che intelligenza nei movimenti, e anche un gol di buona fattura. Domina il campo poi dopo un’oretta cala fisicamente

ILIC 6,5

Fa girare il pallone al massimo con due tocchi, poi nell’ultima mezz’ora cede metri

BARAK 7

Subito il decimo gol stagionale. Poi giganteggia tecnicamente. Nel st cala come gli altri

CAPRARI 7

L’assist a memoria per il 2-0 e tante percussioni, fino a rimanerne stremato

SIMEONE 6

Gli annullano il 3-0 per fuorigioco minimo. Con Smalling fatica

DEPAOLI 5

Il ragazzino Zalewski lo spaventa

LASAGNA 5

Entra quando l’Hellas si slabbra e non vede palla

BESSA 5

Qualche rotolata a terra. Beffato da Bove sul 2-2

SUTALO 5

Partecipa al caos finale e non emerge

RETSOS 5

Affonda subito, intorno corrono troppo

TUDOR 6,5

Un Verona sontuoso per un’oretta, poi non riesce a giocare una gara di accorto controllo difensivo e ingoia un pareggio e tanti rimpianti

PAIRETTO 5

Gara scorbutica che non mai è stato in grado di tenere in pugno. Tanti falli, giudicati tutti con metri diversi, e tante sceneggiate sulle quali Pairetto è caduto come un pivellino. Alla fine fa esplodere Mourinho, che si becca il rosso.