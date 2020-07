ROMA

MIRANTE 6

Sembra l’unico, o quantomeno uno dei pochi, davvero sul pezzo. È decisivo su Lasagna nel primo tempo, appena dopo il vantaggio udinese. Anche nella ripresa, qualche intervento decisivo, fino a capitolare, come sempre senza colpe, sul raddoppio.

BRUNO PERES 4

Chi l’ha visto? Affettato dai tagli e gli scatti di Lasagna. Va in bambola prima di subito. Esce a fine primo tempo, per disperazione.

SMALLING 5

Un movimento sbagliato (in ritardo) e Lasagna colpisce da solo, indisturbato, in area, dopo aver già bruciato Peres sullo scatto.

FAZIO 4,5

Lento, impacciato, una statua. Irriconoscibile. Esce per infortunio a venti dalla fine. Arrugginito.

KOLAROV 4,5

Ha perso il vecchio smalto. Si vede solo ogni tanto su qualche calcio piazzato e su una bella diagonale di recupero dopo un’altra frittata di Peres. Benino solo quando deve impostare il gioco da terzo centrale.

DIAWARA 4,5

Tenta il palleggio, ma soffre il pressing dei suoi colleghi con la maglia bianconera. Una buona palla per Perez ed è tutto qui.

CRISTANTE 4,5

Si danna, corre a destra e sinistra, poca lucidità nelle verticalizzazioni. Quel polmone che piaceva tanto a Fonseca, ora è un po’ in difficoltà. Perde molti palloni. Colpisce una traversa.

CARLES PEREZ 6

Almeno lui, è vivo, prova a fare qualcosa di interessante e sfiora il gol in un paio di occasioni. Nulla di eccezionale, ma vista l’aria generale, e l’anonimato del resto del gruppo, lo spagnolo sembra quasi un alieno.

PEROTTI 2

Macchia i gradi di capitano con un intervento scellerato su Becao. Dura mezz’ora. E la roma resta in dieci. Malissimo.

UNDER 5,5

Il primo guizzo, dopo una trentina di minuti, ma Musso si supera su un suo destro da fuori area. Corre, scatta, ma spesso gira a vuoto. Ha pochi minuti nelle gambe e forse la testa altrove. E si vede.

KALINIC 4

Isolato, senza idee, impresentabile. Inutile.

MKHITARYAN 5

Cerca di portare un po’ di vivacità, non gli riesce granché. Sparito.

VILLAR 5

Entra e dopo dieci minuti si becca un’ammonizione. Duro, ma poco incisivo.

ZAPPACOSTA 5

Rispetto a Peres sembra Cafu. Altra gamba, altra disciplina tattica. E’ un po’ indietro di condizione, questo sì, e per questo non è per nulla brillante.

IBANEZ 5

Si trova subito in una situazione drammatica, può fare poco. E’ difficile crescere con questo contorno di tristezza e inadeguatezza.

DZEKO 5

Non ha modo di incidere. Il suo ingresso è forse troppo tardivo, la squadra è a pezzi e lui è indispensabile. Miracoli non può farne.

FONSECA 3

La formazione iniziale è impresentabile, imbarazzante, i troppi cambi hanno tolto anima e idee e quel minino di senso logico acquisito nel tempo. La condizione fisica resta scadente. Nella ripresa, forse, è ancora peggio. Squadra totalmente scollata e senza senso. Ci mette le mani ma la situazione non migliora. Anzi. La Roma è spenta e in caduta libera. La strada non è giusta.

UDINESE

MUSSO 6,5

Una grande parata su Under, ottima gestione anche dopo.

BECAO 6,5

Fa la guardia, quasi contro nessuno. Un figurone.

DE MAIO 7

Poche leggerezze, pochi pericoli. Tutto sotto controllo e a testa sempre alta.

NUYTINCK 6

Tiene a bada Perez e Kalinic, senza andare mai in affanno. E ci mancherebbe...

LARSEN 6

Corsa tanta e cross spesso pericolosi. Sostanza e discreta qualità.

DE PAUL 7

E’ in serata top, gli riesce un po’ tutto. Il faro delle ripartenze. Vede il gioco come pochi, a volte non è seguito fino in fondo. Fa la differenza.

JAJALO 6,5

Faticatore, va a pressare i centrali della Roma, che vanno in bambola.

WALACE 6

Onesto lavoratore, non si fa mai sorprendere ed è sempre pronto a ripartire.

ZEEGELAAR 6

Sostiene l’attacco e copre bene ogni (poche a dire il vero) imbucata.

LASAGNA 7

Brucia Peres sullo scatto e sorprende Smalling. La sua velocità è deleteria per questa Roma immobile.

OKAKA 5,5

Si impegna, ma è maldestro in qualche conclusione. Forse emozionato, non voleva fare male alla “sua” Roma.

TEODORCZY 6,5

Si incaglia in una giocata che poteva portare al raddoppio. Ma è utile, alla fine.

FOFANA 6,5

Sostanza, corsa e qualità. Entra nel momento giusto, quando la Roma è davvero cotta. E lui cambia passo.

TER AVEST 6,5

Entra bene, senza affanni.

SAMIR NG

Partecipa al successo, senza fiatare.

NESTOROSKI 7

Firma il raddoppio. E basta così.

GOTTI 7

Tutto perfetto. Ha saputo approfittare del nulla che si trovava davanti.

GUIDA 6

Sbaglia pochissimo.

