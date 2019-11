Roma, le pagelle: Smalling non sbaglia nulla, di Fazio la distrazione fatale. Dzeko non c'è

© RIPRODUZIONE RISERVATA

dal nostro inviatoPARMA Fazio, distrazione fatale. Pau Lopez evita il peggio. Kluivert e Zaniolo, qualche lampo di talento.Devia da supereroe il pallone velenoso di Cornelius, si ripete con meno ansie sul tiraccio di Gagliolo. Dopo il gol preso, è ancora bravo sull’attaccante danese e su Kulusevski. Poteva andare peggio.Si fa male subito, pagando un rientro forse troppo affrettato.Fa a testate con Cornelius, non sempre ne esce vincitore. Si fa duro in area in un paio di occasioni pericolose, poi si distrae su Sprocati. Una distrazione fatale. Ps - il danese segna quando lui non c’è.Non sbaglia niente: ottimo negli anticipi e, in avvio, alla lettura degli scatti di Gervinho. Utile anche in avanti durante il forcing finale. Ma non basta.Non riesce a mettere dentro un cross che è uno. Sfiora il gol con una splendida punizione con palla che si appiccica sul palo. Solo quello.Meno sveglio del solito, sbaglia la gestione di qualche pallone e a volte va a vuoto nel pressing.Prova spesso l’affondo, portando avanti mille palloni: il più delle volte va a sbattere, in altre è pericoloso con qualche mezza conclusione. Si impenna, scompare e riappare. Ti aspetti il colpo vincente, ma non arriva.Le scorribande palla al piede stanno diventando il suo marchio di fabbrica, si getta su tutte le traiettorie, dà una mano là e qua. L’ultimo a mollare. Una garanzia.La scarsa resistenza fisica, e la leggerezza nei contrasti, a volte, non sorregge le sue intuizioni. E in una serata così si vive di soli colpi sporadici. Riesce a sfiorare il gol se non fosse per un bell’intervento di Sepe.Si fa apprezzare per qualche serpentina e per rincorse sfrenate verso la sua porta (su una si becca anche il giallo). Anche la ripresa è giocata con un buon ritmo, lascia un po’ a desiderare nella fase conclusiva, quando deve tirare fuori il colpo che fa male. Nel finale sbraca pure lui e mette in difficoltà il povero Diawara.Cerca le solite sponde, ma stavolta gli riesce ben poco.Entra quasi a freddo e all’inizio fatica a trovare il ritmo. Non c’è Gervinho, finisce con il soffrire Gagliolo.Un bel tiro-fulmine, sul quale è bravo Sepe. Poi cammina.Cerca i varchi giusti, perde un pallone sanguinoso nel finale.La squadra fa poco con le ultime energie rimaste.Lascia giocare, a volte sorvola su alcuni falli plateali, davvero facili da individuare.