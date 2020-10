Pagelle Roma-Young Boys

PAU LOPEZ 6,5

L’ordinario non è un problema. Buona parata nel finale.

FAZIO 5,5

La disabitudine alla partita è una brutta bestia: qualche errore, alla fine tiene.

KUMBULLA 7

E’ il centrale dominante, fulcro di un reparto inedito e impreparato. Segna il gol vittoria. Esordiente fortunato.

JUAN JESUS 5

Lo scorso anno, una presenza in Europa League e quattro in campionato (una solo da titolare). Stava con un piede fuori anche in estate. Si addormenta spesso.

KARSDORP 5

Cristante lo serve con una pennellata, lui cicca il controllo e si fa scappare l’occasione del vantaggio. Poteva essere e non è stato. Saluta a fine primo tempo.

VILLAR 6

Ha un bel tocco, personalità. Ci si può lavorare. Per ora gli manca un po’ di fisicità, di agonismo. Di uscire dall’ordinario.

CRISTANTE 6

Un lancio illuminante e un fallo (?) evitabile in area. Ma dà sostanza per tutto il match.

BRUNO PERES 6

Lascia qualche buco a sinistra e Jesus spesso va in bambola. Rischia pure l’espulsione, per una inutile manata a un avversario. Si rifà con il gol. E da 4 passa a 6.

CARLES PEREZ 6

Sta in pausa per un bel po’, poi con un paio di guizzi si rende pericoloso, sfiorando anche il gol.

PEDRO 5,5

Non viene salvato dal turnover, proprio lui che ne avrebbe bisogno, per età e “usura” pregressa. L’Europa League gli va pure stretta, non trova stimoli. Prestazione anonima.

BORJA MAYORAL 5,5

Un pesce fuor d’acqua. Non si mostra e non gli arrivano grandi palloni e sparisce subito. Era la prima da titolare e ci sta, ma per farsi largo serve un’altra verve, poi l’intesa con i compagni verrà con il tempo.

SPINAZZOLA 6,5

Spinge, come fa sempre ultimamente.

DZEKO 6,5

Solo la presenza cambia la squadra. L’assist per Peres è un bijou.

MKHYTARIAN 6,5

La palla per Kumbulla non è un semplice cross per Kumbulla, ma è una vera e propria palla messa lì per Kumbulla. Un assist, il quarto in stagione.

VERETOUT 6,5

Sostanza e carattere, con lui là in mezzo la Roma cambia marcia.

PELLEGRINI 6

Pochi minuti con buona qualità.

FONSECA 6,5

Prova a far riposare i titolari e opera - con il Milan evidentemente in testa - 9 cambi rispetto alla sfida con il Benevento. Male, troppo inedita. Poi, entrano i big e cambia tutto: gioco e risultato. Successo in rimonta. Una lezione utile: cambi si ma con moderazione.

