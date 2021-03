14 Marzo 2021

di Alessandro Angeloni

(Lettura 3 minuti)







Pagelle Roma-Parma

SEPE 6

Spettatore inaspettato

CONTI 6,5

Se la cava, senza patemi.

(36’ ST LAURINI N.G.)

OSORIO 6,5

Tiene botta contro chiunque, non lascia occasioni

BANI 6,5

Come il suo collega.

PEZZELLA 6,5

Rischia anche di segnare il 2-0 con largo anticipo

HERNANI 6,5

Un'ira in mezzo al campo.

(27’ ST GRASSI 6 entra subito bene, a suo agio)

BRUGMAN 7,5

Indemoniato, come se fosse la sua prima partita davanti al mondo.

KURTIC 6

Concreto, efficente. Si mangia gli avversari.

MAN 7

Imprendibie, fulminante nell'azione del primo gol.

PELLÈ 6,5

Fa reparto, non segna. Si procura il rigore decisivo per mettere al sicuro la vittoria.

(16’ ST ZIRKZEE 6 si comporta bene, tenendo alta la squadra),

MIHAILA 7,5

Il gol e tanto altro, manda al manicomio la difesa avversaria.

(36’ ST KARAMOH N.G.).

TAROZZI (D’AVERSA SQUALIFICATO) 7

Partita preparata benissimo. Difesa e contropiede, senza sbagliare nulla. Un Parma concentrato dall'inizio alla fine. Torna la vittoria dopo tre mesi.

PAU LOPEZ 6

Impotente sui due gol (uno pure su rigore...), poi poco altro da fare. Ha il merito, sull’1-0, di salvare la porta su tiro ravvicinato di Pezzella. Ritarda il 2-0, insomma. E’ comunque un punto a suo favore.

MANCINI 4

Combatte come al solito, con molte difficoltà. L’impegno non manca, ma finisce con l’andare in bambola quasi subito, concorso di colpa (con Peres) sul primo gol del Parma. L'uno contro uno, in generale, è drammatico stavolta.

IBANEZ 4,5

Pellè è avversario tosto, il rigore è evitabile, figlio dell’inesperienza. Sotto questo aspetto, è attesa una crescita. Perché le potenzialità ci sono, è chiaro a tutti.

KUMBULLA 4

Man lo fulmina sullo scatto nell’azione del gol. Molto indietro fisicamente, sempre in affanno. Sperando sia solo questo il problema.

PERES 5

La marcatura non è il suo mestiere, Mihaila ringrazia, quasi commosso. Becca un’ammonizione, salta il Napoli.

PELLEGRINI 5

Troppo indietro per poter inventare. Al trotto, senza essere incisivo come ultimamente gli è capitato di essere.

VILLAR 5

Un altro passo indietro. Affoga per primo. Perde molti palloni. La finezza spesso è fine a se stessa, buona per le condivisioni social. Ma non vale solo per lui. Stanco, forse. Va aspettato.

SPINAZZOLA 6

Cerca di dare la solita spinta, l’uno contro uno funziona, qualche cross lo butta dentro. Sembra tra i meno stanchi.

PEDRO 4,5

Guizzi sporadici, senza colpire mai il bersaglio. Esce a testa bassa. senza lasciare traccia.

EL SHAARAWY 5,5

Ci prova, fa movimento, tira in porta debolmente, prova anche il colpo da biliardo. Niente da fare.

DZEKO 5

Non brillante, poco lucido. Mobilità al limite. Un rientro poco felice. Molto poco felice. Il Parma è una maledizione che continua: non ha mai fatto gol agli emiliani.

CRISTANTE 5,5

Va in difficoltà come gli altri. Pesano le cinque partite in quindici giorni.

PEREZ 6

Cerca lo spunto, il suo lo fa. O prova a farlo.

REYNOLDS NG

MAYORAL NG

DIAWARA NG

FONSECA 5

Quando davanti c’è una squadra che si difende con ordine e ti aspetta, sono dolori. Come contro il Benevento. La Roma è stanca, ma contro la penultima in classifica e in questa fase della stagione, forse ci si aspettava qualcosa di più.

PICCININI 5

Il rigore su Pellegrini ci poteva stare, netto quello di Ibanez su Pellè. Non dà mai l’impressione di avere il match in pugno.