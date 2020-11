Pagelle Roma

MIRANTE 6

Uscita miracolosa nel primo tempo, poi riposa fino a metà ripresa, quando blocca senza patemi un tiro (?) di Karamoh.

IBANEZ 6,5

Viene schierato nel centrodestra per dare un occhio a Gervinho, si concede pure qualche sprint in avanti. Esce per un problema al flessore destro, paga uno scatto ad alta velocità proprio contro l’ivoriano. Bene, comunque.

CRISTANTE 6,5

Diligente, là in mezzo. Con pochissimo lavoro da sbrigare in area di rigore. Alza la testa e lancia, sempre con precisione. diligente, capitano.

MANCINI 6,5

Duella con Inglese e lo annulla in poco tempo. Prende iniziative da leader.

KARSDORP 7

Trova la gamba giusta per gli affondi, serve un cross (e non è l’unico) assist a pennello per Mkhitaryan. Che dire: auguriamo solo tanta salute a questo ragazzo, sparito da due anni e solo ora riesce a mettere la testa fuori. Quantomeno per capire se le sue qualità siano veramente queste. Agevolato anche dalla difesa a tre.

VERETOUT 6,5

I primi minuti è ovunque, si impadronisce di ogni zolla del campo. Va anche al tiro, ben servito in area da Mayoral. Indispensabile.

VILLAR 7

Fa tutto con semplicità, senza sbagliare mai la scelta. Continuo ed efficace. Esame superato.

SPINAZZOLA 7,5

Assist verticale, una specialità appena ideata, per Mayoral. Entra anche nel raddoppio, di Micki. Nella ripresa gestisce le forze e rischia meno. Si pappa un gol prima di lasciare il posto a Peres. un destro a sinistra e giocando così ci ricorda qualcuno...

PEDRO 6,5

Lascia la scena agli altri, capita anche ai purosangue come lui. Entra in tutte le azioni importanti e il gol, stavolta, lo sfiora soltanto.

MKHITARYAN 8

Dopo la tripletta, arriva la doppietta. Decisivo, trascinatore. Sono 5 i gol di Henrikh nelle sue prime 8 presenze stagionali in Serie A, superato il suo precedente record di 3 nei top-5 campionati europei nel 2013-14 e nel 2015-16, entrambi con la maglia del Borussia Dortmund.

MAYORAL 7,5

Arriva il primo gol in serie A, si immola sulla sponda per l’assist a Mkhitaryan. Piano piano si inserisce. Prende coraggio. E arrivano i primi risultati.

JESUS 6

Entra dopo una decina di minuti della ripresa, si piazza a sinistra, gioca semplice. Senza rischi.

PEREZ 6

Cerca subito lo scatto decisivo, il tiro ad effetto. Sfiora la rete. Un buon cambio.

PELLEGRINI NG

DIAWARA NG

PERES NG

FONSECA 8

Ormai è padrone della situazione, lo si vede anche nell’emergenza. La Roma ha un’identità, gioca bene al di là degli interpreti, lui è abile a trovare soluzioni mai scontante. Quello gli si chiedeva, questo cominciamo a vedere con una certa continuità. Bene, bravo.

MANGANIELLO 6

Prestazione pulita

Ultimo aggiornamento: 20:41

