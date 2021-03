21 Marzo 2021

di Alessandro Angeloni e Pasquale Tina

(Lettura 4 minuti)







Pagelle Roma-Napoli

PAU LOPEZ 4

Dopo i segnali di ripresa mostrati in Coppa, arriva un’altra caduta rovinosa. Sfarfalla sui due gol del Napoli. Indeciso.

MANCINI 4,5

Se arranca pure lui, là dietro sono dolori. Ammonito, per il troppo ardore, rischia anche il rosso. Serata impegnativa, molto faticosa.

CRISTANTE 4

Non sempre disinvolto nel lancio (il suo lato migliore), proprio da un suo rinvio sbilenco nasce il raddoppio del Napoli. L’uno contro uno? Meglio voltare pagina. Ora pausa di riflessione, tanto c’è la Nazionale. Male, stavolta.

IBANEZ 4

A volte si perde la posizione e l’uomo, cerca di compensare con la velocità di base, che non gli manca. Viene timbrato da un giallo (necessario, era pure diffidato) per fallo su Zielinski e quindi dà il là alla punizione del vantaggio del Napoli. Perde il duello di testa con Politano. Con Politano, sì. Segnali di grande difficoltà, insomma. Periodaccio.

KARSDORP 5,5

Diligente, anche arrembante. Senza trovare la giocata giusta, per mancanza di “compagni”. Soffre un po’ quando viene puntato da Insigne, che spesso lo prende anche alle spalle. Mezzo e mezzo.

DIAWARA 5

Viene preso in mezzo dai suoi colleghi avversari. Si trova a gestire un centrocampo improponibile, specie se devi andare a recuperare il pallone. Confuso.

PELLEGRINI 6

Fatica a entrare in partita, pure lui finisce nella centrifuga avversaria. Scelta folle di metterlo lì, specie quando non c’è Veretout. Risultato: deve rincorrere e non è il suo mestiere. Meglio quando spostato in avanti. Ha la palla gol, di testa, colpisce troppo delicatamente e centrale. Poteva fare meglio. Il palo grida vendetta. Almeno ci prova, insomma. Dignitoso.

SPINAZZOLA 5

Molti errori in ripartenza, specie nei primi minuti, occupati più a dar retta a Politano. Cresce nella ripresa. Un po’ più di intraprendenza. Ma sfonda davvero poco.

PEDRO 4

Scompare prima ancora di apparire. Nullo. Esce e non la prende benissimo.

EL SHAARAWY 4,5

Non dà una mano a Spinazzola, non è un compagno degno per Dzeko. Fumoso, inconsistente. Prende pure un giallo, cosa rara per lui.

DZEKO 4,5

Fonseca lo riabilita, pur senza la fascia. Lui fa poco, seppur minimamente servito. Funziona solo il gioco di sponda, lì la classe non manca. Sostituito e con un problemino muscolare. Un’annata cominciata male e non migliora, poi.

PEREZ 5,5

Entra con la voglia, ma gli riesce poco.

MAYORAL 5,5

Fa la fine di Dzeko, quasi subito.

VILLAR 6

Prova a fare qualcosa, mettendo un’idea in più. Prende un giallo, che gli farà saltare il Sassuolo.

KUMBULLA NG

FONSECA 4

Sta a guardare con interesse la lezione di Gattuso. Lui con Cristante dietro e Pellegrini in mezzo (contemporaneamente) ci mette del suo: chi difende, chi deve recuperare palla là in mezzo? Ennesima caduta contro una diretta concorrente. Così, in Champions, non si va.

DI BELLO 6,5

Nessun episodio critico. Controlla bene tutto, risparmia il rosso a Mancini.

OSPINA 6

Sicuro l’intervento su Cristante, l’unico della Roma nel primo tempo. Salva anche sul colpo di testa di Pellegrini.

HYSAJ 6,5

Tiene bene la destra. Limita Spinazzola che si affaccia dalle sue parti soltanto nella ripresa.

MAKSIMOVIC 6,5

Prova di grande attenzione. Non commette sbavature. Dzeko non lo impensierisce mai.

KOULIBALY 6

Propizia il raddoppio con un grande anticipo. E’ in crescita. Fa un solo errore e per poco Pellegrini non accorcia le distanze colpendo il palo. Si fa ammonire nella ripresa, era diffidato: salterà la sfida contro il Crotone.

RUI 6.5

Accompagna spesso l’azione offensiva. E’ abbastanza attento pure su Karsdorp. Un buon ritorno.

FABIAN 6,5

Ha ritrovato lo smalto. Verticalizza e accende la manovra.

DEMME 7

Qualche buon recupero, gioca sempre in appoggio ai compagni. Presenza costante in mediana.

POLITANO 7,5

Continua il suo ottimo momento di forma. Firma l’assist per il raddoppio di Mertens.

ZIELINSKI 7

Fa sempre la differenza. Guadagna la posizione che regala il vantaggio al Napoli. Insidioso anche nella ripresa.

INSIGNE 7

Leader incontrastato. E’ in un grande momento di forma e lo dimostra sulla fascia sinistra con le sue aperture.

MERTENS 8

Non è al meglio fisicamente, ma realizza una doppietta d’autore. E’ al nono gol contro la Roma, tra campionato e Coppa Italia.

OSIMHEN 6

Entra nella ripresa e prova a mettere in difficoltà la difesa della Roma con le sue accelerazioni. Deve migliorare nella copertura della palla in fase di non possesso.

GATTUSO 8

Il Napoli si riaccende con la seconda vittoria consecutiva in trasferta: dopo il Milan, anche la Roma. La Champions è tornato un obiettivo possibile.