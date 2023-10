Lunedì 23 Ottobre 2023, 08:31 - Ultimo aggiornamento: 09:20

Roma-Monza 1-0. Ecco le pagelle del match

RUI PATRICIO 6.5

MANCINI 6.5

CRISTANTE 6

Una parata vera, quella su Birindelli che fa (quasi) dimenticare la presa scivolosa che nel finale regale l'ultimo angolo al MonzaIl salvataggio su Vignato nella ripresa equivale ad un gol segnato

Nel primo tempo rischia di combinare la frittata quando prova ad uscire palla al piede e la perde. Fortuna vuole che sia fuorigioco. Soffre la marcatura a uomo di Colombo. Va un po' meglio nella ripresa, quando torna in mediana

NDICKA 6

KARSDORP 6

BOVE 5.5

PAREDES 5

AOUAR 6

SPINAZZOLA 6.5

Il Monza gli lascia spazio, è l'unico dei tre centrali sul quale Palladino non va in pressing. Tanti palloni giocati, poche intuizioni. Va detto anche che dietro in qualche modo se la cava. Esce con il piede destro doloranteNon sale, rimane sulle sue, preoccupato fin troppo di Pereira. Ha il suo da fare invece con BirindelliParte male con due palloni persi. Fatica a riprendersi. Passo indietro rispetto le ultime prestazioniSoffre oltremodo la marcatura a uomo di Colpani. A Cagliari era entrato in tre dei quattro gol. Ieri ha invece girovagato a lungo in campo, giocando perlopiù palloni orizzontali. E sbagliandone diversi, ben 15.Al piccolo trotto, si procura però due occasioni, sfiorando il gol

Nel primo tempo è l'unico sbocco offensivo di una squadra senza idee, soggiogata dal palleggio del Monza. Trova un paio di volte la linea di fondo

BELOTTI 5.5

LUKAKU 6

EL SHAARAWY 7

AZMOUN 6.5

Un buon cross per Aouar che chiama al miracolo Di Gregorio e poco altro. Si batte, per carità, corre, prova ad aprire varchi per i compagni ma sbatte in continuazione sulla retroguardia del MonzaIl pallone buono, servitogli da Azmoun, gli capita sul destro che non è il suo piede e scheggia il palo alto. Il Monza per fermarlo gioca con i tre centrali strettissimi, Romelu fatica a trovare spazi ma regala sempre palloni puliti per i compagni spalle alla portaL'uomo della provvidenza, dei gol last-minute. Come gli era già accaduto con lo Special contro il Sassuolo, anche stavolta s'inventa il tiro da tre punti. Una settimana difficile, terminata nel migliore dei modi. Dando spazio al campo e ad un pianto liberatorio dopo il gol. I calciatori li percepiamo spesso come giganti ma in fondo restano sempre dei ragazzi

Che bella sorpresa l'iraniano. Che poi sorpresa è per chi non lo conosce. Regala freschezza, brio alla manovra. Ha passo, velocità sul breve, visione di gioco (bello l'assist per Lukaku) e vede 'sente' la porta. Sfortunato quando colpisce il palo. Al fischio finale lamenta un fastidio al polpaccio destro. La speranza è che non sia nulla di grave. Fermarsi di nuovo sarebbe una sciagura

LLORENTE 6

ZALEWSKI 6

KRISTENSEN

Al rientro, dopo quasi un mese di stop, fatica un poco a prendere le misure a Vignato, peperino che sguscia via a velocità doppia. Migliora con il trascorrere dei minuti. Buon rodaggio in vista dei prossimi impegni.L'applauso che gli riserva l'Olimpico è più di una carezza. Somiglia ad un abbraccio per ripartire insieme

NG