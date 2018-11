Pagelle Roma, Juan Jesus ladro di gol, Kluivert scatti di gloria

© RIPRODUZIONE RISERVATA

OLSEN 6Goffo su qualche uscita alta, istinto puro e fortuna sul colpo di testa di Vieira. Mezzo e mezzo.FLORENZI 6Prestazione nella norma, fatta di buone giocate in offensive (ci ha messo un po’ per affinare l’intesa con Kluivert), e buone quelle in fase difensiva. Si addormenta sulla rete di Defrel. Errorino, per di più ininfluente.MANOLAS 6Stavolta il dominatore dei due centrali è Jesus, ma lui non molla nulla. Il Var lo aiuta sul fallo nei conftonti di Gaston, poi cicca di testa il pallone del cross di Sala per Defrel. Gioca in punta di piedi.JESUS 7Il furto del gol a Cristante lo fa esultare come un bambino e gli dà un po’ di carica in più. Bene anche nel suo lavoro vero, quello di rubare palloni agli avversari. Insomma ruba a tutti per dare ai poveri. Poco male, alla fine.KOLAROV 7Spaventa Olsen con un colpo di testa suicida, ma la palla fortunatamente sbatte sul palo. Poi, un paio di sovrapposizioni da treno-Kolarov vecchie maniere: una finisce sulle mani del portiere Audero, la seconda sul sinistro di Schick. Gol. E così sia.NZONZI 6,5Pulito e poco mobile, ma in costante assistenza della squadra. Uno, due tocchi e via. Senza luccicare, senza essere un regista. Senza steccare mai un pallone. Senza De Rossi, poi.CRISTANTE 7Forse la migliore prestazione da quando è a Roma: intenso, costante, pronto all’inserimento. Novanta minuti senza cali. Perfetto il colpo di testa del gol, che però gli “ruba” Juan Jesus. Ma pazienza.KLUIVERT 7Una partita fatta di continui scatti e di “unocontrouno”, di piroette e sgambettii, stavolta (quasi) mai fini a se stessi. Colpisce il palo dopo un’accelerazione finita nll’area della Samp. Esce spompato, dopo aver dato molto. In crescita.PELLEGRINI 7,5Non sbaglia più un colpo. Uno dei più bravi. In tutto. Un giocatore serio.EL SHAARAWY 8Due (il primo un capolavoro) gol (capocannoniere della Roma) un assist per Schick (che sbaglia) e tante giocate di alto livello. Vive di alti e bassi, lo sappiamo, stavolta innegabilmente era “ alto”. Altissimo.SCHICK 6,5Imbambolato in avvio, si perde in qualche giocata e non sfrutta una bella palla gol di El Shaarawy. Poi segna il raddoppio e si accende la luce, che dovrà portarlo fuori tunnel. Lascia il posto a Dzeko a venti dalla fine per crampi. Ma avanti così.DZEKO 6Manda in gol El Shaarawy nel finale di partitaZANIOLO NGEntra subito bene.UNDER NGInventa con un colpo di tacco l’azione del quarto gol.DI FRANCESCO 7La squadra si scioglie mentalmente dopo il vantaggio e si vede un po’ di luce. Arrivano i tre punti, che forse ora contano più di altro. Successo inequivocabile.IRRATI 6Non fa il Banti e lui va a vedere, accorgendosi (due volte) di aver preso fischi per fiaschi. Al di là di chiacchiere, protocolli e fenomeniti varie. Il Var stavolta ha corretto.