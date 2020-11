PAGELLE ROMA

MIRANTE 6,5

Da un rinvio può nascere un gol? Sì, gli succede per la seconda volta: col Benevento è andato a segno Dzeko, con l a Viola, è toccato a Spinazzola. Non solo parate, insomma. E stavolta nemmeno tante. Trequartista aggiunto.

MANCINI 6,5

Quasi si frantuma un gomito, ma stoicamente resta in campo e si difende bene, anche quando deve accorciare sul temibilissimo Ribery.

SMALLING 7

La calma, la personalità. Rende tutto più facile, anche ai giovani che gli sono vicini e che certe volte cadono nella sbandata.

IBANEZ 6,5

Pulito, prestazione senza grossi strafalcioni. Sono 16 i palloni recuperati, nessuno come lui in partita.

KARSDORP 6,5

Prestazione seria. Va anche al tiro, sfiorando il gol. Tutto dipende sempre da come sta.

PELLEGRINI 6,5

Cuce il gioco e si butta in avanti, andandosi a sovrapporre spessi ai trequartisti e alla punta. Sempre in movimento, sempre con la palla al piede. Vivo.

VERETOUT 6

Tosto e risoluto, un mastino nel rubare il pallone agli avversari. A volte va in tilt e concede qualcosa e quando serve il fallo “difensivo”., vedi l’ammonizione che prende per un colpetto per interrompere la fuga di Ribery, non si tira indietro. Tuttofare. Organizza l’azione del raddoppio.

SPINAZZOLA 7

Conferma il suo stato di grazie e, a differenza della sfida con il Cska, mostra anche una vena sotto porta, segnando il vantaggio che apre la partita. Secondo gol in serie A.

PEDRO 7,5

Un sinistro che sfiora la porta, qualche doppio passo danzante, infine la corsa verso il gol. Poche cose, fatte bene. Dà spessore e fino a ora, tre reti. Non male.

MKHITARYAN 6,5

Tecnica e forza, si distingue per una percussione in area, con la quale quasi regala alla Roma la rete del raddoppio. Decisivo nella palla gol per Pedro. Quinto assist fino a ora.

DZEKO 7

Impreciso ma sempre nel cuore dell’azione, vedi quella che porta la Roma al raddoppio (ma c’è anche sulla rete di Spinazzola). I compagni lo cercano, lui sempre pronto al dialogo e alla percussione. Non segna, ci hanno pensato Spina e poi Pedro.

PEREZ 6

Entra bene, si muove molto.

PERES 6

Partecipa, un paio di buone palle le mette dentro.

CRISTANTE NG

Si becca un’ammonizione.

KUMBULLA NG

Fa numero.

FONSECA 6

Bene quando la squadra deve ripartire, meno se deve organizzare il gioco. Sa sfruttare bene la qualità dei suoi tenori e porta a casa tre punti importanti.

ORSATO 5,5

Muscolare e rude nell’atteggiamento. Sulla caduta in area di Pellegrini non convince. Il rigore ci poteva stare.

PAGELLE FIORENTINA

DRAGOWSKI 7

Se la Fiorentina non prende quattro gol, il merito è suo.

QUARTA 4

La prestazione oscena si conclude con un fallo brutto nei confronti di Dzeko, suo incubo per tutta la gara.

MILENKOVIC 5

Arrivano da tutte le parti. Un pomeriggio poco rilassante.

CACERES 5

Pedro gli passa un po’ ovunque.

LIROLA 5,5

Timido, non sfonda mai. E si perde Spinazzola

BONAVENTURA 5

Tocchetta, bellino, ma poco incisivo.

VLAHOVIC 5

Entra quando la partita è ancora in piedi. Non se ne accorge quasi nessuno.

AMRABAT 5

Ci mette i muscoli, ma i suoi dirimpettai hanno una qualità diversa.

DUNCAN NG

Non fa in tempo e fare nulla

CASTROVILLI 6

Due lampi all’inizio, un’ammonizione. Nervoso, sostituito a fine primo tempo.

PULGAR 5,5

Non dà quello che Iachini si aspettava. Si nasconde subito.

BIRAGHI 5,5

Non va mai sul fondo, stoppato in partenza.

CALLEJON 5

Da uno come lui ci si aspetta sempre qualche guizzo. Piatto, invece.

KOUAMÉ 6

Molto movimento, non sempre all’altezza. Benino alla fine. RIBERY 5,5

Non ha aria per respirare. Mancini lo stoppa spesso.

CUTRONE NG

Entra e non si vede.

