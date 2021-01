Pagelle Crotone-Roma

CORDAZ 5,5

Ne prende tre, non sempre è senza colpa.

MAGALLAN 4

Asfaltato da Mkhitaryan e Mayoral.

GOLEMIC 5

Non regge, crolla subito.

CUOMO 4.5

Attaccato, va in difficoltà.

PEREIRA 4,5

Stroppa lo toglie per disperazione.

(1’ ST VULIC 6, combatte e porta un po’ di idee)

MOLINA 5,5

ZANELLATO 5

In difficoltà davanti alla qualità degli avversari.

EDUARDO 4,5

Si smarrisce immediatamente.

(13’ ST RIVIERE 5, non aggiunge nulla),

RECA 5

Non sfonda, incastrato tra i centrali di centrocampo e di difesa della Roma.

MESSIAS 5,5

Cerca qualche giocata sorprendente, sfiora anche il gol. Impreciso.

SIMY 4,5

Poteva fare gol, fallisce tutte le occasioni

STROPPA 6

La sua squadra perde, incassa altri tre gol, ma dà sempre segnali di vita. Non è mai passiva, né banale. Difficilmente si salverà, ma gioca sempre con dignità.

PAU LOPEZ 6

Vola nella ripresa sul colpo di testa di Messias e subito dopo prende il gol, a difesa distratta. Contribuisce a evitare - in uscita - la rete del 2-3. Da rivedere: uscite alte, basse e le respinte. Comunque: undicisesima presenza in questa stagione, dieci vittorie e un pari. Quantomeno è un portafortuna.

MANCINI 6

Mostra il petto anche in fase offensiva e fa la voce grossa. Un erroraccio nel finale rischia di agitare gli animi e riaprire la partita: salva prima Lopez poi Peres.

SMALLING 6,5

Sbriga il lavoro sporco, senza troppe ansie.

IBANEZ 6,5

Ottima l’imbucata da trequartista per Peres. Si fa forte con la Roma forte, poi si rilassa. E gestisce.

KARSDORP 7

Da una sua palla in mezzo nasce il rigore del tre a zero. Si conferma in un buon momento.

CRISTANTE 7

Presente con sostanza e qualità. Disciplinato, affidabile, il classico dodicesimo. Mette in moto Mayoral per il raddoppio.

VILLAR 7

Solita leggerezza e attenzione nei passaggi e negli smarcamenti. Ordinato.

PERES 6,5

Non si deve sbattere in grosse rincorse difensive. Si distingue per qualche apparizione in avanti, ha anche l’opportunità di segnare. Evita il secondo gol del Crotone, respingendo dalla linea di porta un piazzato di Simy.

PEREZ 6

E’ l’uomo meno appariscente e quello che più in confusione. Ha voglia di spaccare il mondo, ma non è certo facile essere lucido giocando così poco.

MKHITARYAN 7,5

Decisivo, come gli capita sempre. Un gol e un assist. Sono 15 le sue partecipazioni ai gol della Roma, con 8 reti e 7 assist, per una percentuale sul totale del 42,8%. Nessun giocatore in Europa ha questa incidenza.

MAYORAL 8

Due fuochi, forse tre. Doppietta, la prima in trasferta. Sei reti in totale (compresa l’Europa League). La seconda, tra l’altro, molto bella. Si procura il rigore del tris. Che dire, cosa pretendere di più. Ha già doppiato i suoi predecessori.

KUMBULLA 6

Tiene nel finale.

PELLEGRINI 6

Sta subito per fare gol. Fnisce con un giallo di troppo.

VERETOUT NG

Riporta un po’ di ritmo.

DZEKO NG

Tiene palla, si scalda. Pochi minuti in campo.

FONSECA 7,5

Corre dalla sua Roma e la porta alla vittoria, l’ennesima con le piccole, facendo turnover. Tutto bene. Ora ci si attende il grande salto: ecco Inter e Lazio. Poi, si tireranno le somme e si tracceranno le reali ambizioni. Ad oggi, la Champions è ben consolidata con il terzo posto.

PICCININI 6,5

Gestisce bene, lascia giocare. Non intralcia e sbaglia pochissimo.

